Αθλητικά

Formula 1 - GP Αυστραλίας: Έρευνα για την εισβολή θεατών στην πίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επεισοδιακό γκραν πρι παρακολούθησαν περισσότεροι από 130.000 θεατές.

«Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό», είπε ο διευθυντής του Grand Prix της Αυστραλίας, Άντριου Γουέστακοτ, υποσχόμενος διεξοδική έρευνα, για την εισβολή στην πίστα, από πλήθος θεατών στο τέλος του αγώνα, που έγινε στο Albert Park και ολοκληρώθηκε με νικητή τον Μαξ Φερστάπεν.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), από την πλευρά της, κάλεσε τους διοργανωτές για εξηγήσεις, θεωρώντας ότι το περιστατικό, αποτέλεσε σοβαρή παραβίαση του αθλητικού κώδικα και απαιτώντας ένα επίσημο σχέδιο για την αποκατάστασή του.

Προηγουμένως, τα μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει εικόνες του πλήθους να περνά κρυφά μέσα από τα εμπόδια ασφαλείας και να σκαρφαλώνει στα περίχωρα, μόλις λίγα μέτρα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, στο τέλος ενός «επεισοδιακού» αγώνα, που διεξήχθη, παρουσία περίπου 131.000 θεατών.

Κάποιοι μάλιστα, κατάφεραν να φτάσουν στην Haas του Γερμανού οδηγού, Νίκο Χούλκενμπεργκ, ο οποίος σταμάτησε στην έξοδο της δεύτερης στροφής και αφού τερμάτισε έβδομος στο GP.

«Τα μέτρα ασφαλείας και τα πρωτόκολλα που έπρεπε να ισχύουν για τον αγώνα, δεν εφαρμόστηκαν, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους θεατές, τους οδηγούς και τους υπεύθυνους του αγώνα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση της FIA.

«Επιτρέπεται στους θεατές να μπουν στην πίστα μετά το τέλος του αγώνα και μετά το πέρασμα του αυτοκινήτου ασφαλείας», υπενθύμισε από την πλευρά του ο διευθυντής του Grand Prix της Αυστραλίας και πρόσθεσε, «Οι θεατές έσπασαν ένα από τα φράγματα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς»

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Θεσσαλονίκη – καταγγελία: “Με βίασε ο ξάδερφος μου στις τουαλέτες κλαμπ”

Μεσσηνία: 92χρονη καταγγέλλει 39χρονο για απόπειρα βιασμού