ΑΕΚ: Ο Μάνταλος τα έχει 400!

Η διαδρομή του από τότε που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Ξάνθης το 2009 κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Πέτρος Μάνταλος έφτασε τα 400 επαγγελματικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με μια πορεία που ξεκίνησε από τις 13 Σεπτεμβρίου 2009 και το Εργοτέλης – Ξάνθη 1-0, όταν ο Βόλφγκανγκ Βολφ τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά. Στην δεύτερη του σεζόν έκανε 4 συμμετοχές, όλες ως αλλαγή και από το 2011-12 άρχισε να παίρνει περισσότερο χρόνο (17 αγώνες - 2 γκολ), όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Συνολικά με τη Ξάνθη αγωνίστηκε σε 91 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με τις 81 να είναι στην Super League, τις 5 στο Κύπελλο Ελλάδος και 4 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις 91 συμπληρώνει η συμμετοχή του στο μπαράζ παραμονής στο Ολυμπιακός Βόλου – Ξάνθη 1-2.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 έκανε το ντεμπούτο του με το Δικέφαλο στο Φωκικός – ΑΕΚ 0-1 και χθες έκανε την 309η συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Στο πρωτάθλημα έχει σημειώσει 41 τέρματα, ενώ συνολικά έχει 76 σε όλες τις διοργανώσεις. Οι συνολικές ασίστ του στην Super League είναι 62, ενώ μετρά ακόμη 25 σε όλες τις άλλες διοργανώσεις.

Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα απέναντι στην οποία έχει αγωνιστεί τις περισσότερες φορές, με 31 αγώνες, ενώ ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 28. Τα περισσότερα γκολ τα έχει σημειώσει απέναντι στον Πανιώνιο (6 γκολ) και ακολουθούν ο Άρης με τον Ατρόμητο με 5 γκολ.

