Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συζητήθηκε τόσο η στρατηγική σχέση των δύο χωρών όσο και οι προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.



O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και οι προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως οικονομία, επενδύσεις, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Εμιρατινό ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

«Είχα σήμερα τη χαρά να δεχθώ την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Αμπντουλάχ. Ως συνήθως, είχαμε μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κατ' αρχάς, για την οικονομική μας συνεργασία, η οποία διευρύνεται όλο και περισσότερο σε καινούριους τομείς. Αλλά, επίσης, προχωρήσαμε σε μια ευρύτερη ανάλυση των θεμάτων που αφορούν την περιοχή μας, τη Μεσόγειο, τον Κόλπο, τη Μέση Ανατολή» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας μετά το πέρας της συνάντησης.

Following our meeting in December 2022, I met with #UAE FM H.E. Sheikh @ABZayed. Discussion on further strengthening ???????? strategic cooperation in a wide range of areas, including economy, investments, energy, climate change. (1/2) pic.twitter.com/M77E0C2Rju