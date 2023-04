Παράξενα

Κακοκαιρία “ILINA” - Τρίκαλα: Πλημμύρησε νηπιαγωγείο και έφτιαξαν γέφυρα με... παγκάκια (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες σε νηπιαγωγείο στα Τρίκαλα, με τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να βγάλουν τα παιδιά πατώντας πάνω σε παγκάκια.



Τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφηκαν με την κακοκαιρία σε νηπιαγωγείο στα Τρίκαλα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νερά της βροχής, κύκλωσαν το 31ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων που μοιράζεται το ίδιο προαύλιο με το 3ο Γυμνάσιο της πόλης, με τα νήπια να μην μπορούν να βγούνε από το σχολείο για να τα παραλάβουν οι γονείς τους.

Την υπόθεση ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές του Γυμνασίου που βοήθησαν την κατάσταση, στήνοντας γέφυρα με τα παγκάκια του νηπιαγωγείου και περνώντας τα νήπια προς την έξοδο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Πηγή: trikalanews.gr





