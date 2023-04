Οικονομία

Στεγαστικά δάνεια: Περισσότεροι δικαιούχοι στην επιδότηση 50% των επιτοκίων

Νέα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων. Παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.



Σημαντική διεύρυνση, κατά 30%, των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης των στεγαστικών δανείων, μετά από συμφωνία των τραπεζών με το υπουργείο Οικονομικών, ενώ παρατείνεται κατά τρεις μήνες η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα αυξάνονται έως τα 27.300 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 21.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ τα περιουσιακά κριτήρια αυξάνονται έως τα 234.000 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 180.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα παρατείνεται κατά τρεις μήνες, έως τις 31.07.2023, έτσι ώστε να αιτηθούν και να επωφεληθούν από αυτό περισσότεροι δανειολήπτες

Όπως δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, «το Υπουργείο Οικονομικών, επιδιώκοντας την ενίσχυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ευάλωτων ενήμερων πολιτών με στεγαστικά δάνεια, οι οποίοι επιβαρύνονται από τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων εξαιτίας της συσταλτικής νομισματικής πολιτικής, συμφώνησε με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ανακοινώνει τη διεύρυνση κατά 30% των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων».

Παράλληλα αναφέρει στην ίδια δήλωση, ότι «για τη διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων του προγράμματος θα κατατεθεί άμεσα σχετική νομοθετική διάταξη και θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση με την οποία τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται έως τα 27.300 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 21.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ τα περιουσιακά κριτήρια αυξάνονται έως τα 234.000 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, από 180.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση, ποσοστού 50% της αύξησης του επιτοκίου, καλύπτεται αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης την 30ή.06.2022, για διάστημα 12 μηνών και αφορά σε στεγαστικά δάνεια ή και δάνεια μικρών επιχειρήσεων, με εμπράγματη ασφάλεια στην πρώτη κατοικία. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών θα συνεχίσει να συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος, εκδίδοντας τη βεβαίωση ευαλώτου με τα διευρυμένα, πλέον, κριτήρια».

Και καταλήγει «το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύει έμπρακτα ότι αφουγκράζεται τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και παρεμβαίνει συντονισμένα και αποφασιστικά, σε συνεργασία και με το τραπεζικό σύστημα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των έκτακτων δυσκολιών της τρέχουσας περιόδου».





