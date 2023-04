Πολιτική

Τσίπρας: Θεσμοθέτηση του γάμου και της τεκνοθεσίας, ανεξαρτήτου φύλου

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση για την ισότητα των φύλων και τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, θα ανοίξει το δρόμο για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα θεσμοθετήσει τον γάμο για όλα τα ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου, με πλήρη δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα τεκνοθεσίας». Αυτό υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας σε χαιρετισμό του που προβλήθηκε με βίντεο, σε εκδήλωση που διοργανώνουν από το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων, η ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+, το τμήμα Δικαιωμάτων και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, ενάντια στις διακρίσεις που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, «ίσως στην πιο δύσκολη συγκυρία στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, τα ζητήματα του φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού δεν ήταν ανάμεσα στα κυρίαρχα θέματα στη δημόσια συζήτηση. Κυρίαρχο ήταν το θέμα της χρεοκοπίας της χώρας». Σημείωσε ότι «δεν τα θέσαμε σε δεύτερη μοίρα, ούτε χρησιμοποιήσαμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε τότε, για να μεταθέσουμε στις καλένδες τη διευθέτηση ζητημάτων που δυστυχώς θα έπρεπε να έχουν λυθεί πολύ νωρίτερα». «Δεν κινηθήκαμε στη λογική της μετάθεσης ή στη λογική να τα έχουμε καλά με όλους, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση» είπε, δηλαδή «λίγο ή περισσότερο 'pink washing', για να μη χάνει και την επαφή με τα ακροατήρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και κατά τα άλλα όμως να μην παίρνει καμία νομοθετική πρωτοβουλία για να μην ενοχλεί και το συντηρητικό κοινό που την ψηφίζει».

Για τον «φιλελεύθερο» κ. Μητσοτάκη, εδώ και 4 χρόνια «δεν είναι ακόμη η ώρα».

Θέλω σήμερα να διαβεβαιώσω ότι ήρθε η ώρα.

Με τη νίκη στις 21/5, η προοδευτική κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει τον γάμο για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου με πλήρη δικαιώματα, και το δικαίωμα τεκνοθεσίας. pic.twitter.com/ro4w5c5Ifq — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) April 3, 2023

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογράμμισε πως «όταν φέραμε στη Βουλή το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, αποδείξαμε ότι μια κυβέρνηση μπορεί να παίρνει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε θέματα που θεωρούνται ταμπού, αρκεί αυτές να βρίσκονται στο πλαίσιο των αξιών της. Και αποδείχτηκε επίσης, ότι και η κοινωνία μας ήταν τελικά πολύ πιο μπροστά από όσο εμείς νομίζαμε, ή φοβόμασταν». Όπως και με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αργότερα «όπου δώσαμε μία πολιτική μάχη, ακόμη πιο δύσκολη».

Υπογράμμισε πως σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ «τα δικαιώματα των πολιτών, τα ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες, βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής μας» και πως «τα ίσα δικαιώματα είναι τα υλικά με τα οποία χτίζεται μια συμπεριληπτική κοινωνία, μια κοινωνία με ορατότητα για όλα τα μέλη της, μια κοινωνία πραγματικής δικαιοσύνης». Σχολίασε πως «σε ό,τι αφορά τον κατά τα άλλα φιλελεύθερο κ. Μητσοτάκη, για τα κρίσιμα θέματα, τις κρίσιμες διεκδικήσεις του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, δεν είναι ακόμη η ώρα, όπως μας είπε πρόσφατα». Πρόσθεσε ότι «4 χρόνια κυβερνάει, αλλά δεν ήρθε ακόμη η ώρα. Ούτε για το γάμο, ούτε φυσικά για τη τεκνοθεσία».

«Θέλω λοιπόν σήμερα να σας διαβεβαιώσω, ότι ήρθε επιτέλους η ώρα» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας ότι «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, θα ανοίξει το δρόμο για μια προοδευτική διακυβέρνηση» και «μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα θεσμοθετήσει τον γάμο για όλα τα ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου, με πλήρη δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα τεκνοθεσίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ζήτημα των διεκδικήσεων του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος είναι ζήτημα αξιών και ουσίας», και πως ζήτημα και αξιών και ουσίας είναι και «το να απλώνουμε το χέρι για βοήθεια σε κάθε κοινωνική ομάδα που καταπιέζεται, σε κάθε κοινωνική ομάδα που δεν απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα, σε κάθε κοινωνική ομάδα που κινδυνεύει η ίδια της η ζωή, όπως επίμονα μας θυμίζουν εγκληματικές ενέργειες που χαράχτηκαν μόνιμα στη μνήμη μας». Εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για μια είδηση που, όπως είπε, διάβασε σήμερα το πρωί: «την ρατσιστική επίθεση που έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο της Πάτρας σε ένα διεμφυλικό άτομο. Μια είδηση σοκαριστική». «Αναρωτιέμαι σε ποια χώρα και σε ποια εποχή ζούμε. Τι δε πάει καλά; Τι έχουμε κάνει λάθος και νέα παιδιά συμπεριφέρονται με αυτόν το τρόπο; Με τόσο φασισμό και με τόσο συσσωρευμένο μίσος για το διαφορετικό;» σχολίασε. Είπε ότι αναρωτιέται επίσης «πόσα πολλά πρέπει να αλλάξουμε τελικά από τη καθημερινότητά μας, από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο, από τους νόμους και τη συμπεριφορά των αρχών απέναντι στο ρατσιστικό έγκλημα, στη ρατσιστική βία». Τόνισε ότι από την άλλη, έχει την αίσθηση ότι «έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα προόδου στην ελληνική κοινωνία και ιδίως οι νέοι άνθρωποι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι από ό,τι παλαιότερα απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές και νομίζω όταν οι νέοι άνθρωποι αλλάζουν, τότε αλλάζει σιγά-σιγά και η ματιά που το σύνολο της κοινωνίας κοιτά ένα θέμα».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Τσίπρας είπε πως για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας «ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει στα έδρανα της Βουλής και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές». Σημείωσε ότι «οφείλουμε πέρα από τα θέματα του γάμου να ασχοληθούμε και με τα ακόμα πιο δύσκολα και εξίσου ουσιαστικά θέματα της ορατότητας». Ειδικότερα «να συζητήσουμε τρόπους για να αναλάβουμε δράσεις που θα θίγουν θέματα για τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε μιλήσει αρκετά, για έννοιες όπως η τρανσφοβία που δεν θίγεται και δεν συζητείται όσο πρέπει, ή για το σχολικό εκφοβισμό σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα». Επιπλέον, είπε, «οφείλουμε, όχι μόνο στη κεντρική πολιτική, αλλά στη καθημερινότητά μας να αγωνιστούμε και να στηρίξουμε τους γονείς τους, τα παιδιά, αλλά και όλους όσους θέλουν να μπει ένα οριστικό τέλος σε κάθε μορφή bullying». «Για να μην ξαναζήσουμε ρατσιστικά εγκλήματα μίσους που μένουν αδικαίωτα, όπως η περίπτωση του Ζακ. Για να σταματήσει αυτή η θλιβερή στατιστική των αυτοκτονιών», υπογράμμισε.

Καταληκτικά ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «δεν χρειαζόμαστε άλλες θυσίες και μάρτυρες, αυτό που χρειαζόμαστε είναι αγάπη και αγώνας. Αγάπη για τους ανθρώπους και αγώνας για το δίκιο. Και βέβαια, σχέδιο για μια ριζική και αποφασιστική πολιτική, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται να εφαρμόσει. Μια πολιτική που θα φέρει τη Δικαιοσύνη, παντού».

