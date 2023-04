Κοινωνία

Σεπόλια: Φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξεκίνησε από την πιλοτή και επεκτάθηκε στους ορόφους. Κάηκαν ολοσχερώς τα οχήματα και απεγκλωβίστηκαν 9 άτομα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική την νύχτα της Τρίτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην πιλοτή πολυκατοικίας.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις κι έφτασε στα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας, ενώ έκαψε ολοσχερώς τα οχήματα που βρισκόντουσαν στην πιλοτή.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει 9 άτομα, ορισμένα εξ αυτών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με δύσπνοια.

Ειδήσεις σήμερα:

Premier League: Η Έβερτον σόκαρε την Τότεναμ στην εκπνοή

Μεξικό: Μακελειό σε τουριστικό θέρετρο

Κακοκαιρία “ILINA”: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη