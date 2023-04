Κοινωνία

Bullying στο Αρσάκειο - Καταγγελία: “Παιχνίδι” χαρακτήρισαν οι δάσκαλοι την επίθεση στον μαθητή (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το περιστατικό Bullying στο σχολείο. Τι καταγγέλλει μητέρα μαθήτριας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Σοκ προκαλεί το άγριο bullying που δέχθηκε μαθητής του Αρσάκειου σχολείου στο Ψυχικό. Την ώρα του διαλλείματος ένας 15χρονος έπεφτε θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από συμμαθητές του μέσα σε αίθουσα του σχολείου.



Έξι συμμαθητές του πέρασαν στο λαιμό πετονιά και τον έδεσαν στην καρέκλα μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών που απλώς κοιτούσαν. Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν, ενώ γίνεται έρευνα για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες εκπαιδευτικών.



Σύμφωνα με μαρτυρίες δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο.



Μητέρα μαθήτριας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Όπως είπε τα παιδιά άρχισαν χθες να μαθαίνουν τι συνέβη την περασμένη Παρασκευή στο σχολείο, ενώ όπως υποστήριξε δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση, παρά μόνο μια ανάρτηση στο Instagram στην οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχαν απαγορεύσει τα σχόλια.

Σύμφωνα με την μητέρα οι δάσκαλοι είπαν στα παιδιά ότι ήταν ένα «παιχνίδι» αυτό που έγινε μεταξύ μαθητών του γυμνασίου και να μην αναστατώνονται καθώς δεν έγινε τίποτα.



Επίσης, ανέφερε ότι την 25η Μαρτίου ο κ. Μπαμπινιώτης «κούνησε το δάχτυλο στους γονείς» λέγοντας να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά σχετικά με το bullying και να είμαστε πιο ήρεμοι και το ότι το σχολείο είναι εδώ για να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα.

Η ίδια ανέφερε ότι οι μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό bullying, πήγαν κανονικά στο μάθημα, ενώ σημείωσε ότι γίνονται συχνά τέτοια περιστατικά στο σχολείο.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι υπάρχει μαθητής στο Αρσάκειο του Ψυχικού που κυκλοφορεί με μαχαίρι πεταλούδα και εκβιάζει τα παιδιά. «Τα παιδιά φοβούνται γιατί πάνε και τους απειλούν», συμπλήρωσε.

