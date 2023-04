Κοινωνία

Bullying: Έδεσαν συμμαθητή τους με πετονιά και τον άφησαν στην τάξη

Άγριο bullying σε ιδιωτικό σχολείο. Συνελήφθησαν τέσσερεις ανήλικοι και αναζητούνται ακόμη δυο.

Άγριο bullying από 15χρονους μαθητές ιδιωτικού σχολείου σε βάρος συνομήλικού τους έγινε την περασμένη Παρασκευή, με εξύβριση και τραυματισμό του θύματος.

Οι δράστες του φέρονται να τύλιξαν τον συμμαθητή τους με πετονιά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο λαιμό. Μάλιστα, οι δράστες άφησαν τον 15χρονο δεμένο στην τάξη και αποχώρησαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ήδη έχουν συλληφθεί 4 ανήλικοι, κατηγορούμενοι για εξύβριση, παράνομη βία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος συνομηλίκου τους, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό του ανήλικου μαθητή εντός του ιδιωτικού σχολικού ιδρύματος και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές και βραδινές ώρες της 1-4-2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τέσσερις 15χρονοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για εξύβριση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη βία κατά συναυτουργία.

Εκτός των ανωτέρω, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων ημεδαπών, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν στα χρονικά όρια ισχύος της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα, άπαντες οι ανωτέρω κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος συνομήλικου τους, πρωινές ώρες της 31-3-2023 εντός ιδιωτικού σχολικού συγκροτήματος της Αττικής διαρκούντος του σχολικού προγράμματος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

