Life

Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων - Μητσοτάκης: Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο (βίντεο)

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.



"Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο" τονίζει σε ανάρτησή του στο Τwitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

"H Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων είναι μία ευκαιρία να αναλογιστούμε τι κάνουμε ως κοινωνία για την περίθαλψη και την προστασία τους. Αλλά και να θυμίσουμε τη σημασία της υιοθεσίας. Ώστε μία μέρα να πετύχουμε όλοι μαζί τον στόχο: κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο", αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός την οποία συνοδεύει από σχετικό βίντεο.

H Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων είναι μία ευκαιρία να αναλογιστούμε τι κάνουμε ως κοινωνία για την περίθαλψη και την προστασία τους. Αλλά και να θυμίσουμε τη σημασία της υιοθεσίας. Ώστε μία μέρα να πετύχουμε όλοι μαζί τον στόχο: κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο. pic.twitter.com/hm1zyagppI

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 4, 2023

