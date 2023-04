Κοινωνία

Κολωνός: Η 12χρονη κατονομάζει κι άλλα πρόσωπα - Νέα αίτηση για συμπληρωματική κατάθεση

Αίτημα στην Εισαγγελία Ανηλίκων για φύλαξη του σπιτιού όπου διαμένει η 12χρονη μετά την επίθεση.



Τη φύλαξη του σπιτιού που μένει η 12χρονη, θύμα μαστροπείας, θα ζητήσουν από την Εισαγγελία Ανηλίκων οι συνήγοροι της μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η ανήλικη από άγνωστο άνδρα στο σπίτι που διαμένει. Παράλληλα, η 12χρονη ζητά από την Ανακρίτρια να δώσει νέα κατάθεση στην οποία θα κατονομάσει 6 ή 7 νέα πρόσωπα που την έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά.

Η εκ των συνηγόρων της οικογένειας της 12χρονης, Αντωνία Λεγάκη, υπέβαλε σήμερα εκ νέου αίτημα στην Ανακρίτρια της υπόθεσης, προκειμένου το κορίτσι να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για πρόσωπα που έχουν παραμείνει εκτός του διωκτικού μηχανισμού και συμμετείχαν στην σεξουαλική κακοποίηση που έχει υποστεί.

Η κ. Λεγάκη μετέβη στο ανακριτικό γραφείο, όπου επανέφερε το αίτημα της 12χρονης για συμπληρωματική κατάθεση. Το αίτημα είχε υποβληθεί ξανά πριν περίπου ένα δεκαήμερο από την έτερη συνήγορο Ασπασία Ταραχοπούλου και είχε απορριφθεί ως αόριστο από την δικαστική λειτουργό.

Το κορίτσι ζητά να καταθέσει εκ νέου, καθώς ισχυρίζεται ότι μπορεί να κατονομάσει και να υποδείξει στις αρχές 6 ή 7 πρόσωπα που έχουν παραμείνει εκτός του κύκλου των κατηγορουμένων και την κακοποίησαν σεξουαλικά, πρόσωπα στα οποία αναφέρεται στη νέα αίτηση που υποβλήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο συνηγόρων, αλλά και της πλευράς της μητέρας του παιδιού, οι πρόσφατες επιθέσεις που δέχθηκε το παιδί, αλλά και ο ενήλικος αδελφός του, συσχετίζονται με την πρόθεση του θύματος να κατονομάσει νέους συμμετέχοντες σε όσα έχει υποστεί.

Σημειώνεται ότι για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε η 12χρονη, έχει υποβληθεί από συγγενικό της πρόσωπο μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό που έπεσε θύμα βιασμών, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε το κορίτσι.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε αποκλειστικά και η γιαγιά της 12χρονης, καταγγέλλοντας πως η εγγονή της έπεσε θύμα απόπειρας απαγωγής. Τα στοιχεία του αυτοκινήτου δόθηκαν στην Αστυνομία, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα, είπε η γιαγιά του κοριτσιού.

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση της αναφέρει:

Αναφορικά με δημοσιεύματα και δηλώσεις που αναπαράγονται στον έντυπο, ηλεκτρονικό και ραδιοτηλεοπτικό τύπο και αφορούν σε καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος ανήλικης, από το Αρχηγείο της Ελληνική Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η καταγγελία της ανήλικης, που είναι το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Κολωνού, εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τη δέουσα προσοχή, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες χθες (3-4-2023) συγγενικό πρόσωπο της 12χρονης, κατήγγειλε τηλεφωνικά ότι η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από άγνωστο δράστη, στην οικία όπου φιλοξενείται.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες και η ανήλικη κατέθεσε για το συμβάν, παρουσία ψυχολόγου, ενώ επιπλέον δόθηκε παραγγελία για εξέταση από Ιατροδικαστή. Παράλληλα, ο χώρος όπου έλαβε χώρα το καταγγελλόμενο συμβάν ερευνήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω οικία επιτηρείτο από διατιθέμενες περιπολίες, ανά τακτά διαστήματα, ωστόσο δεν φυλασσόταν μόνιμα λόγω μη υποβολής σχετικού αιτήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Λόγω της ιδιαίτερη φύσης του περιστατικού υπογραμμίζεται σε όλους η ανάγκη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον σχολιασμό και τις μεταφερόμενες πληροφορίες.

«Πυρά» από τα κόμματα στην κυβέρνηση

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου σε δήλωσή της αναφέρει: «Η υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού, που το κύκλωμα του Κολωνού εξέδιδε σε παιδοβιαστές, μας έχει σοκάρει όλους. Έξι μήνες μετά όμως, μας κόβεται η ανάσα όταν μαθαίνουμε πως το παιδί, όλο αυτό το διάστημα, είναι πλήρως απροστάτευτο από την Πολιτεία, ενώ δέχεται απειλές και επιθέσεις για να μη μιλήσει, από τα μέλη του κυκλώματος και τον κατηγορούμενο κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας. Αποκορύφωμα η επίθεση με μαχαίρι από κουκουλοφόρο μέσα στο ίδιο της το σπίτι και ο τραυματισμός της μικρής. Μπορούμε όλοι να φανταστούμε τον τρόμο που ζει το κοριτσάκι. Όλοι εκτός από την κυβέρνηση και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Που το έχουν εγκαταλείψει, χωρίς φύλαξη, χωρίς ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς καμιά βοήθεια, να ξεπεράσει όσα βαριά τραυματικά έχει ζήσει. Και αναρωτιέται κανείς. Γιατί; Πρόκειται άραγε για απάνθρωπη αδιαφορία ή προσπάθεια να προστατευθούν κάποιοι; Και ποιοι είναι αυτοί;».

Εν τω μεταξύ, το παρατηρητήριο Fake News του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά αναλυτικά σε όσα ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την Δόμνα Μιχαηλίδου και την αποκάλυψη της κατοικίας της 12χρονης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Η αθλιότητα του εθισμένου στα fake news ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια! Με αφορμή την καταγγελόμενη επίθεση κατά της 12χρονης, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Κουμουνδούρου επανέφερε τον ψευδή ισχυρισμό ότι δήθεν η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 12χρονης κοπέλας. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες για το πού βρίσκεται η 12χρονη, είχαν δοθεί από τον προηγούμενο δικηγόρο της οικογένειας, κ. Απόστολο Λύτρα, κατά τη διάρκεια αλλεπάλληλων τηλεοπτικών συνέντευξεών του τον Νοέμβριο του 2022 και αναπαρήχθησαν από πολλές μεγάλες ιστοσελίδες, εκπομπές κτλ. Σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, η Υφυπουργός, στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, κλήθηκε να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ. Κρίτωνα Αρσένη. Ο ερωτών Βουλευτής ζητούσε να μάθει τις ενέργειες που έχουν γίνει για την προστασία, την ψυχολογική στήριξη και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ανήλικη. Η κ.Δόμνα Μιχαηλίδου, ως όφειλε, απάντησε στη Βουλή, βάσει των εκθέσεων των ομάδων παιδικής προστασίας των Δήμων Λευκάδος και Αθηναίων. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ουδεμία νέα πληροφορία δεν έδωσε, πέραν όσων ήταν ήδη γνωστές. Όλα τα ανωτέρω έχουν ήδη απαντηθεί εδώ και μήνες από την ίδια την Υπουργό. Παρ’ όλα αυτά, η αντιπολίτευση επιμένει να επαναφέρει ψευδείς ειδήσεις εργαλειοποιώντας με κυνισμό ακόμα και τόσο ευαίσθητες υποθέσεις και αδιαφορώντας σταθερά για την αλήθεια».

Ωστόσο, με αφορμή την καταγγελία για την επίθεση που δέχτηκε η 12χρονη, σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Κοινωνικής Συνοχής, Ένταξης , Πρόνοιας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει: «Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για το νέο κρούσμα στην πολλαπλή και πολύμηνη κακοποίησης της 12χρονης, που είχε πέσει θύμα βιασμού στον Κολωνό, και τώρα δέχτηκε νέα κατ' οίκον επίθεση, σύμφωνα με σημερινή, δημόσια καταγγελία της οικογένειάς της, μέσω των δικηγόρων της. Ζητάμε την άμεση τιμωρία των δραστών καθώς και την απόδοση πολιτικών ευθυνών στα διάφορα επίπεδα διαχείρισης του περιστατικού. Ιδιαίτερα, πολιτικές πράξεις αρμοδίων σε υπουργικό και διοικητικό επίπεδο, που ΔΕΝ διασφάλισαν την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού, κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών και των συνταγματικών επιταγών, είναι ανεπίτρεπτες. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει στο κέντρο της σοσιαλδημοκρατικής του πρότασης την εξασφάλιση της παιδικής προστασίας και των δικαιωμάτων των παιδιών ως υπέρτερη αξία και αρχή, έξω από κάθε άλλη πολιτική μικροσκοπιμότητα. Ως εδώ!»

Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ025 σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Πριν από λίγους μήνες, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του κόμματος Κρίτωνα Αρσένη στη Βουλή, σχετικά με την κατάσταση της 12χρονης κοπέλας από τον Κολωνό που βίωσε τον εφιάλτη συστηματικού βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η Υφυπουργός Εργασίας κα Μιχαηλίδου έπραξε κάτι αδιανόητο: στοχοποίησε την κοπέλα «φωτογραφίζοντας» την και αποκαλύπτοντας σε ποιο σχολείο πηγαίνει μαζί με τον αδερφό της και που βρίσκεται! Την ώρα δηλαδή που γινόταν μια τιτάνια προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα να μην αποκαλυφθούν τα στοιχεία και ο τόπο διαμονής του παιδιού ώστε να προστατευθεί πάση θυσία η κοπέλα, ήρθε η κα Μιχαηλίδου τον Γενάρη και χωρίς ουσιαστικά να απαντάει στην ερώτηση του Βουλευτή του ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη για την ανύπαρκτη στήριξη της Πολιτείας προς τη 12χρονη, έδωσε τα στοιχεία του κοριτσιού.

Η στάση αυτή της Υφυπουργού Εργασίας ήταν αδιανόητη και επικίνδυνη και για τον λόγο αυτό, το ΜέΡΑ25 είχε ζητήσει την άμεση παραίτηση της κας Μιχαηλίδου μετά από αυτό το τεράστιο και τραγικό ατόπημα της, κάτι το οποίο βεβαίως δεν έγινε δεκτό από τον κ. Μητσοτάκη. Σήμερα, τρεις μήνες μετά, οι φόβοι μας δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και η κοπέλα έπεσε θύμα άγριας επίθεσης. Η κα Μιχαηλίδου είναι συνεργός σε αυτή την επίθεση, καθώς η Πολιτεία πρέπει να στηρίζει και να προστατεύει τα θύματα, πολύ περισσότερο τα ανήλικα, αντί να τα εκθέτει σε περαιτέρω ανυπολόγιστους κινδύνους από αυτούς που αποδεικνύονται ανάξιοι των θέσεων ευθύνης τους. Τεράστιες οι ευθύνες και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που, ενώ γνώριζε τη σοβαρότητα των απειλών που δεχόταν ήδη το παιδί και η οικογένεια, δεν προστάτευσε, ως όφειλε τη 12χρονη. Πως λέγεται, λοιπόν, το κράτος που διαθέτει χιλιάδες πάνοπλους αστυνομικούς για να προστατεύουν τα συμφέροντα του κ. Βαρδινογιάννη και του κ. Λάτση, τα σπίτια πολιτικών και μεγαλοδημοσιογράφων, ακόμα και τον Μένιο Φουρθιώτη, αλλά δεν μπορεί να προστατεύσει ένα ανήλικο κορίτσι που έχει ήδη πέσει θύμα βιασμών και κακοποίησης και που το απειλεί ανοιχτά ένα κύκλωμα μαστροπείας; Μάλλον όχι επιτελικό κ. Μητσοτάκη».





