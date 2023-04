Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Φραγκογιάννης: Η Θετική Ατζέντα είναι μία δυναμική συνεργασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη του υφυπουργoύ Εξωτερικών στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Τι είπε για την θετική ατζέντα Ελλάδας-Τουρκίας.



Την «πολύ μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειωθεί στη Θετική Ατζέντα Ελλάδας-Τουρκίας τόνισε, σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης. Αυτό προέκυψε, όπως είπε, από την επισκόπηση των θεμάτων, κατά την πρόσφατη συνάντησή του στην Άγκυρα, με τον νέο αρμόδιο υφυπουργό Εξωτερικών, Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Η πρόοδος αφορά σε θέματα που έχουν σχέση με την οικονομία, το εμπόριο, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις μεταφορές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Ενώ, όπως πρόσθεσε, ενώ έχει αποτυπωθεί «μία σειρά από καινούργιες δραστηριότητες που έχουν σχέση με το περιβάλλον, με την πολιτική προστασία, με τις φυσικές καταστροφές».

«Νομίζω ότι Έλληνες και Τούρκοι θα διαπιστώσουν στην καθημερινότητά τους ότι αυτή η καλή συνεννόηση που έχουμε σε απλά καθημερινά θέματα θα έχει σχέση με τη δική τους της ζωή. Είτε πρόκειται για την επιχειρηματική κοινότητα, που θα μπορεί να κάνει επενδύσεις από τη μία χώρα στην άλλη αλλά και σε τρίτες χώρες είτε πρόκειται για ενίσχυση της οικονομίας και του εμπορίου είτε πρόκειται απλά για τουριστικές επισκέψεις και ακτοπλοϊκές συνδέσεις», ανέφερε ο κ. Φραγκογιάννης.

Ερωτηθείς σχετικά εξήγησε ότι η Θετική Ατζέντα δεν είναι κάτι στατικό, αλλά «μία δυναμική ατζέντα που εξελίσσεται στον χρόνο», «μία δυναμική συνεργασία, όπου πράγματα που ολοκληρώνονται βγαίνουν από την ατζέντα και μπαίνουν καινούργια».

Όσον αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης ο υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της γραμμής, μολονότι, όπως είπε, αυτό έγινε «λίγο αργά». «Είναι μία επιχειρηματική απόφαση. Ελλάδα και Τουρκία έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν: Να δημιουργήσουν το πλαίσιο συνεργασίας. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις το ενίσχυσαν αλλά και οι Οργανισμοί Λιμένος Θεσσαλονίκης και Σμύρνης βοήθησαν σε αυτήν την κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τον τουρισμό και την προτέρα διευκόλυνση στη χορήγηση της βίζας στους επισκέπτες που έρχονται από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά, ο κ. Φραγκογιάννης εξήγησε ότι αυτό που συζητήθηκε στην Άγκυρα «είναι να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε την πρόσβαση, ώστε οι τελωνειακές διαδρομές, ο έλεγχος διαβατηρίων να γίνει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Διευκρινίσεις από την ΕΛΑΣ για την καταγγελλόμενη επίθεση

Ρένα Κουμιώτη: Θλίψη στην κηδεία της αγαπημένης ερμηνεύτριας (εικόνες)

Γλυκά Νερά: Πωλητήριο στο πατρικό της Καρολάιν (βίντεο)