Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε τις Φιλιππίνες. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμούς. Οι συστάσεις στους κατοίκους.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Βίγκα, στις Φιλιππίνες και η τοπική σεισμολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Βίγκα, που βρίσκεται στην επαρχία Καταντουάνες. Προερχόταν από εστιακό βάθος 45 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων προέτρεψε όσους κατοικούν κοντά στην ακτογραμμή των επαρχιών που έχουν πληγεί περισσότερο να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν κυματισμοί ύψους περίπου 1 μέτρου ή και περισσότερο, ιδίως σε κλειστούς κόλπους και πορθμούς.

«Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τυχόν ασυνήθιστα κύματα. Τους συμβουλεύουμε να μείνουν μακριά από τις ακτές», είπε ο Τερεσίτο Μπακολκόλ, ένα στέλεχος της κρατικής σεισμολογικής υπηρεσίας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

