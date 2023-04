Οικονομία

Forbes: Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Ποιος εκθρόνισε τον Μασκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα των δισεκατομμυριούχων για το 2023, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του περιοδικού Forbes.

Ο Μπερνάρ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του μεγαλύτερου στον κόσμο ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, και η Φρανουάζ Μπετανκούρ Μεγιέρ, κληρονόμος της L'Oreal είναι, μαζί με τις οικογένειές τους, ο πιο πλούσιος άνδρας και η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, μια ‘πρωτιά’, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του περιοδικού Forbes για τo 2023 που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το 2022, ο Μπερνάρ Αρνό ήταν ο τρίτος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο με πρώτο τον Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτη της Tesla, του Twitter ή ακόμη του Space X και δεύτερο τον Τζεφ Μπέζος, ιδρυτή της Amazon.

Όμως, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος έγινε μαζί με την οικογένειά του ο κάτοχος της μεγαλύτερης περιουσίας στον κόσμο σύμφωνα με τον κατάλογο που καταρτίζει «σε πραγματικό χρόνο» το περιοδικό, χρησιμοποιώντας κυρίως ως κριτήρια τις τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στην κορυφή παγκοσμίως για το 2023 που δημοσιεύτηκε σήμερα, η περιουσία του εκτιμάται πως φθάνει τα 211 δισεκατομμύρια δολάρια --- το Forbes διευκρινίζει πως «υπολόγισε την καθαρή περιουσία χρησιμοποιώντας τις τιμές των μετοχών και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της Παρασκευής, 11ης Μαρτίου 2023».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάταξης ο πιο πλούσιος άνδρας και η πιο πλούσια γυναίκα της Γαλλίας είναι επίσης οι πλουσιότεροι στον κόσμο. Μια διπλή επίδοση που δείχνει το σφρίγος της γαλλικής οικονομίας παρά τις διαδοχικές κρίσεις που διέρχεται η χώρα μας, άμεσα ή έμμεσα», αναφέρει σε ανακοίνωση το Forbes France.

Ο Ίλον Μασκ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο παλμαρέ των πλουσίων, με περιουσία που εκτιμάται στα 180 δισ. δολάρια, ακολουθεί ο Τζεφ Μπέζος (114 δισ.), ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της εταιρίας λογισμικού Oracle (107 δισ.) και ο επιχειρηματίας Ουόρεν Μπάφετ (106 δισ.).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Αμερικανοί Μπιλ Γκέιτς (104 δισ.) και Μάικλ Μπλούμπεργκ (94,5 δισ.), ο Μεξικανός Κάρλος Σλιμ και η οικογένειά του (93 δισ.), ο Ινδός Μουκές Αμπάνι (83,4 δισ.) και ο Αμερικανός Στιβ Μπάλμερ (80,7 δισ. δολάρια).

Η Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μεγιέρ (και η οικογένειά της) --ενδέκατη μεγαλύτερη περιουσία στον κόσμο με 80,5 δισ. δολάρια-- είναι για τρίτη χρονιά στη σειρά η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Λύτρας για 12χρονη στον Κολωνό: Δέχεται ξεκάθαρες απειλές για την υπόθεση

Σεπόλια: Φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Πρέσπες: Διάσωση αρκούδας από παράνομη παγίδα (εικόνες)