Κοινωνία

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα - ομολογία που άφησε ο γιος της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφαντος παραμένει ο 34χρονος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας της 71χρονης μητέρας του στη Θεσσαλονίκη. Η έφοδος της ΕΛΑΣ στο σπίτι του και το ιδιόχειρο σημείωμα.



Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 34χρονου, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας της 71χρονης μητέρας του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έκαναν έφοδο στο σπίτι του, εκεί όπου εντοπίστηκε ένα ιδιόχειρο σημείωμα ομολογίας της δολοφονίας, όπως επίσης και ένα όπλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σπίτι του 34χρονου, στη Χαλκηδόνα βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα με το οποίο ομολογεί την πράξη του και κάνει λόγο για ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η μητέρα του.

Στο σπίτι, βρέθηκε, ακόμη, κυνηγετικό όπλο και εξετάζεται από την Αστυνομία αν σχετίζεται με τη δολοφονία.

Η σορός της 71χρονης βρέθηκε το πρωί, μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Χαλκηδόνας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

“Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 84χρονης ημεδαπής που τελέστηκε σε περιοχή της Χαλκηδόνας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης και συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός, γιος και σύνοικος της 84χρονης, ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες χθες (26-07-2022), σε μονοκατοικία στην περιοχή του Ξηροχωρίου όπου διέμενε, εντοπίστηκε νεκρή, από συγγενικό της πρόσωπο, η 84χρονη, φέροντας θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο, στη δεξιά τραχηλική και στερνική χώρα καθώς και τραύμα στην αριστερή μετωπιαία χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.”

Σφαίρα στο κεφάλι δέχτηκε η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή

Σφαίρα στο κεφάλι, ενδεχομένως από καραμπίνα, δέχτηκε η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης (4/4) μέσα σε αυτοκίνητο στην αγροτική περιοχή της Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Voria.gr, πρόκειται για μια 71χρονη Ρομά, η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι Αρχές φαίνεται πως έλυσαν το «κουβάρι» της υπόθεσης ενώ στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστής.

To λευκό όχημα εντοπίστηκε, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, πίσω από το κτήριο της Διεύθυνσης Γεωργίας, κοντά στα νεκροταφεία από υπάλληλο της υπηρεσίας.

Όπως είπε ο ίδιος, είδε το όχημα και αμέσως κάλεσε την αστυνομία, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο εγκαταλείπονται κατά διαστήματα κλεμμένα αυτοκίνητα.

Δήλωσε, επίσης, ότι φοβήθηκε και για αυτό δεν πλησίασε περισσότερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικία

Παλαιό Φάληρο: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

Forbes: Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Ποιος εκθρόνισε τον Μασκ