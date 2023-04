Κοινωνία

Καλύβια: Χειροπέδες σε οδηγό σχολικού λεωφορείου με 40 μαθητές

Από τον συλληφθέντα είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το μεσημέρι της Τρίτης (4.4.2023) στα Καλύβια, οδηγός σχολικού λεωφορείου που δεν έχει δίπλωμα οδήγησης που να είναι σε ισχύ.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, Έλληνας 66 ετών, συνελήφθη από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για οδήγηση στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο ως άνω οδηγός εντοπίστηκε έξωθεν σχολικού συγκροτήματος στα Καλύβια, να οδηγεί λεωφορείο ιδιοκτησίας του, έχοντας ως επιβάτες περί τους 40 μαθητές.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 66χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από παράβαση που του είχε βεβαιωθεί και είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση.

Στη συνέχεια, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, οι μαθητές αποβιβάστηκαν και το δρομολόγιο επιστροφής τους πραγματοποιήθηκε από έτερα λεωφορεία.

Ο 66χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

