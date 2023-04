Οικονομία

Λεωφορεία - Τρόλεϊ: Νέα στάση εργασίας την Πέμπτη

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ. Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορήσουν λεωφορεία και τρόλεϊ την Πέμπτη.



Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ θα μείνει για πέντε ώρες και την Πέμπτη η Αττική καθώς οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ ανακοίνωσαν νέα στάση εργασίας.

Η στάση εργασίας της Πέμπτης θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 4 το απόγευμα.

Κανονικά θα κινούνται τα Λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ, καθώς και τα υπόλοιπα μέσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ που έχουν προχωρήσει σε στάσεις εργασίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας που προηγήθηκαν, «απαιτούν συγκοινωνίες ασφαλείας, σύγχρονες, ποιοτικές, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

Παράλληλα ζητούν «να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της διοίκησης του ΟΑΣΑ και του υπουργείου Μεταφορών όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις προς τους εργαζομένους».

Ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παππάς σε δήλωση του αναφέρει: «Εδώ και 3,5 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαξιώνει και ιδιωτικοποιεί τις αστικές συγκοινωνίες. Μειωμένα δρομολόγια με οχήματα που τα νοικιάζουμε στην τιμή αγοράς του καινούριου. Οχήματα που ακινητοποιούνται και πιάνουν φωτιά στη μέση του δρόμου. Οι ασφαλείς, σύγχρονες, δημόσιες συγκοινωνίες είναι υποχρέωση της Πολιτείας και δικαίωμα των πολιτών. Τις μέρες που τις απομένουν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ακούσει τους εργαζόμενους σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Όχι όπως στο σιδηρόδρομο που κώφευε».

