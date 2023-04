Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ - επεισόδια: Έκλεισε η Πατησίων και στα 2 ρεύματα

Περίπου 70 άτομα βγήκαν από το Πανεπιστήμιο και έβαλαν φωτιά σε κάδους.

Αναστάτωση και επεισόδια είχαμε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από την ΑΣΟΕΕ.

Μια ομάδα περίπου 70 ατόμων βγήκε από τον χώρο του Πανεπιστημίου και πέταξε διάφορα αντικείμενα, ενώ έβαλαν και φωτιές σε κάδους.

Λόγω των επεισοδίων η Πατησίων έκλεισε προσωρινά και στα δυο ρεύματα.

