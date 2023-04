Πολιτισμός

Παλαιό Φάληρο: Έκλεψαν την προτομή της ηρωίδας ιπτάμενης γιατρού Σοφίας Μπεφόν (εικόνες)

Η Φαληριώτισσα ιπτάμενη γιατρός είχε χάσει τη ζωή της, στις 14 Ιανουαρίου 2001, σε πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, ανοιχτά του Σουνίου, μαζί με ακόμη 4 μέλη του πληρώματος, ενώ μετέφεραν ασθενή

Άγνωστοι έκλεψαν την προτομή της Σοφίας Μπεφόν από την ομώνυμη πλατεία που βρίσκεται στη στη συμβολή των οδών Παμφυλίας και Γοργοποτάμου.

Δυστυχώς ένα ακόμη κρούσμα, στο Παλαιό Φάληρο, από τις συμμορίες που ξηλώνουν τα αγάλματα από μπρούτζο για να εκμεταλλευτούν το πολύτιμο μέταλλο το οποίο λιώνουν σε χυτήρια.

Η Φαληριώτισσα ιπτάμενη γιατρός είχε χάσει τη ζωή της, στις 14 Ιανουαρίου 2001, σε πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, ανοιχτά του Σουνίου, μαζί με ακόμη 4 μέλη του πληρώματος, ενώ μετέφεραν ασθενή.

