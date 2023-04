Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ: Επίθεση με πέτρες σε περιπολικό - Αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρά επεισόδια έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην οδό Πατησίων.

Συνεχίζεται η ένταση στην οδό Πατησίων μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12:10 μία ομάδα 35 ατόμων με καλυμμένα τα πρόσωπά τους βγήκαν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και έκλεισαν την οδό Πατησίων με κάδους σκουπιδιών, στους οποίους έβαλαν φωτιά.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 12:30, οι άγνωστοι επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα σε περιπολικό της ΕΛΑΣ που περνούσε από το σημείο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές στον αέρα για εκφοβισμό.

Από την επίθεση σημειώθηκαν φθορές στο περιπολικό.

Λόγω της έντασης, η Πατησίων παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Πατήσια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στην Θεσσαλονίκη: Άφαντος ο 34χρονος

Κολωνός - 12χρονη: Η επίθεση, ο ιατροδικαστής και η εισαγγελική παρέμβαση για αυξημένη επιτήρηση

“Το Πρωινό” – Τσελέντης: Η απάντηση για την πρωταπριλιάτικη ανάρτηση που προκάλεσε παρέμβαση εισαγγελέα (βίντεο)