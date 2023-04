Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμοσχεύσεις: Απάντηση Πλεύρη στους υπαινιγμούς Κούγια προς Ηλιάδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μετά τους υπαινιγμούς Κούγια για τις μεταμοσχεύσεις.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρης στους υπαινιγμούς Κούγια για εμπόριο οργάνων, που διατυπώθηκαν μέσω ερωτήσεων του συνήγορου υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου στον μάρτυρα – εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη, σχετικά με το αν «στέλνει όργανα» στο εξωτερικό, με τον δεύτερο να του απαντά σε έντονο ύφος ότι «δεν είναι κούριερ» και να απαιτεί να ανακαλέσει την προσβολή.

Ο Υπουργός Υγείας απάντησε στον Αλέξη Κούγια με ένα tweet, στο οποίο εξήρε το τεράστιο κοινωνικό έργο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και των γιατρών που συνδράμουν στις μεταμοσχεύσεις, σημειώνοντας: «Εξυπακούεται ότι τους στηρίζουμε και στο έργο τους και στην προάσπιση της τιμής τους με κάθε έννομο μέσο».

Η ανάρτηση Πλεύρη

«Οι μεταμοσχεύσεις στη χώρο μας γίνονται με ασφάλεια και σώζουν ζωές συνανθρώπων μας» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στον Αλέξη Κούγια.

«Ο ΕΟΜ και οι γιατροί που συνδράμουν σε αυτές επιτελούν τεράστιο κοινωνικό έργο. Εξυπακούεται ότι τους στηρίζουμε και στο έργο τους και στην προάσπιση της τιμής τους με κάθε έννομο μέσο».

Οι μεταμοσχεύσεις στη χώρο μας γίνονται με ασφάλεια και σώζουν ζωές συνανθρώπων μας. Ο ΕΟΜ και οι γιατροί που συνδράμουν σε αυτές επιτελούν τεράστιο κοινωνικό έργο. Εξυπακούεται ότι τους στηρίζουμε και στο έργο τους και στην προάσπιση της τιμής τους με κάθε έννομο μέσο.

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 5, 2023

Η απάντηση Κούγια στον Πλεύρη

Σε δήλωση του, ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει τα εξής:

«Για άλλη μια φορά ο Θάνος Πλεύρης υποκύπτει σε ατόπημα και χωρίς να το καταλαβαίνει, ενώ είναι δικηγόρος, παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης με προεκλογικής σκοπιμότητας δηλώσεις, υπερασπιζόμενος παιδιάτρους που επί τέσσερις μέρες άφησαν ένα απροστάτευτο κοριτσάκι χωρίς παιδοκαρδιολόγο, νοσηλεύοντας το για γαστρεντερίτιδα και πιθανή βρογχοπνευμονία, χορηγώντας του αντιβιοτικά, αντί να αντιμετωπίσουν την περίπτωση του καρδιολογικά, είτε στέλνοντάς το με το ζόρι στη μοναδική (!!) παιδοκαρδιολόγο της δυτικής Ελλάδος για όλα τα δημόσια νοσοκομεία, όπως κατέθεσαν ενόρκως οι ιατροί του Καραμανδανείου για την κυρία Καρατζά, είτε μεταφέροντας το ανυπεράσπιστο κοριτσάκι στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, αλλά και έναν περίεργο «εντατικολόγο», ο οποίος, όπως μου διηγήθηκε η εντολέας μου κα Σ.Π., αφού πρώτα απογοήτευσε τους γονείς της άμοιρης Τζωρτζίνας ως προς τις πιθανότητες επιβιώσεώς της, αφενός μεν έσπευσε να ψύξει τον εγκέφαλό της, όπως έκανε και προλίγων ημερών με ένα εξάχρονο αγοράκι, το οποίο τελικώς αποβίωσε και τα όργανά του δόθηκαν για μεταμόσχευση στην Ιταλία, αφετέρου δε προσπάθησε να αφήσει την κυρία Σ.Π. να δωρίσει τα όργανα της τετραπληγικής Τζωρτζίνας για μεταμόσχευση, ενώ το κοριτσάκι ευρίσκετο ακόμα εν ζωή.

Θα ήθελα να συμβουλεύσω τον κύριο Πλεύρη ως δικηγόρος που επέλεξα αυτό το λειτούργημα αντί της πολιτικής, να είναι πολύ προσεκτικός, όταν εμμέσως απευθύνεται σε εμένα, και να μην καλύπτει ιατρούς, οι οποίοι είναι υπό έρευνα από τη Δικαιοσύνη μετά τη μήνυση της κυρίας Σ.Π. και να μην τοποθετείται, αφού δεν γνωρίζει την δικογραφία και το τι συμβαίνει στο Δικαστήριο, και το κυριότερο απ’ όλα, αν είναι αλήθεια αυτό που κατέθεσαν οι ιατροί του Καραμανδανείου, ότι μέχρι σήμερα όλα τα δημόσια νοσοκομεία της δυτικής Ελλάδος τα καλύπτει μια μόνο παιδοκαρδιολόγος, η κυρία Καρατζά, και υπάρχει προς διάθεση μόνο μια συσκευή Holter που σώζει ζωές, προλαβαίνοντας εμφράγματα και ανακοπές, και για τα τρία δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας, όπως ενόρκως κατέθεσαν οι ιατροί του Καραμανδανείου, να φροντίσει άμεσα την πρόσληψη τουλάχιστον 5 παιδοκαρδιολόγων, για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός εκατομμύριου περίπου συνάνθρωπων μας – οικογενειών που τα παιδιά τους έχουν καρδιολογικά προβλήματα – και να προμηθεύσει τουλάχιστον δέκα συσκευές Holter, για να καλυφτούν οι άμεσες ανάγκες των τριών δημόσιων νοσοκομείων της Πάτρας, γιατί όλα τα άλλα, τα οποία δηλώνει σε αυτή τη δύσκολη προεκλογική περίοδο, προκαλούν αγανάκτηση και στους Έλληνες πολίτες και στη νομική κοινότητα. Προσωπικά εμένα που δεν είμαι μέλος κανενός κόμματος, δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο, παρά να κριθεί η εντολέας μου από τη Δικαιοσύνη με όλες τις προϋποθέσεις της δίκαιης δίκης».

Οι διάλογοι Κούγια – Ηλιάδη

Κούγιας: Φημίζεστε παγκοσμίως ότι στέλνετε όργανα για μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό. Είναι αλήθεια;

Φημίζεστε παγκοσμίως ότι στέλνετε όργανα για μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό. Είναι αλήθεια; Μάρτυρας: Ο Ηλιάδης δεν είναι κούριερ να μεταφέρει όργανα, είμαι συντονιστής μεταμοσχεύσεων και είμαι περήφανος για αυτό και με έχει τιμήσει η Πολιτεία. Ό,τι είπε ο συνήγορος είναι προσβολή και απαιτώ να το ανακαλέσει. Είναι προσβολή στις μητέρες και τους γονείς που έχουν δώσει όργανα των παιδιών τους.

Ο Ηλιάδης δεν είναι κούριερ να μεταφέρει όργανα, είμαι συντονιστής μεταμοσχεύσεων και είμαι περήφανος για αυτό και με έχει τιμήσει η Πολιτεία. Ό,τι είπε ο συνήγορος είναι προσβολή και απαιτώ να το ανακαλέσει. Είναι προσβολή στις μητέρες και τους γονείς που έχουν δώσει όργανα των παιδιών τους. Πρόεδρος: Υπάρχει συναίνεση στις μεταμοσχεύσεις;

Υπάρχει συναίνεση στις μεταμοσχεύσεις; Μάρτυρας; Βεβαίως. Με συναίνεση η μητέρα δίνει την καρδιά του παιδιού για να ζήσει ένα άλλο …

Βεβαίως. Με συναίνεση η μητέρα δίνει την καρδιά του παιδιού για να ζήσει ένα άλλο … Κούγιας: Στέλνετε στο εξωτερικό τα όργανα των παιδιών και στην Ελλάδα κρατάτε μόνο τα μάτια για τους φτωχούς ανθρώπους;

Στέλνετε στο εξωτερικό τα όργανα των παιδιών και στην Ελλάδα κρατάτε μόνο τα μάτια για τους φτωχούς ανθρώπους; Μάρτυρας : Η ερώτηση είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτά όλα που λέει είναι στη σφαίρα της φαντασίας, εκτός σύμπαντος.

: Η ερώτηση είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτά όλα που λέει είναι στη σφαίρα της φαντασίας, εκτός σύμπαντος. Κούγιας: Πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί στην καριέρα σας η διαδικασία αυτή. Πόσες φορές έχετε πείσει γονείς να δώσουν τα όργανα και πού έχουν πάει τα όργανα;

Πόσες φορές έχει ενεργοποιηθεί στην καριέρα σας η διαδικασία αυτή. Πόσες φορές έχετε πείσει γονείς να δώσουν τα όργανα και πού έχουν πάει τα όργανα; Μάρτυρας: Ο μόνος υπεύθυνος για τη διακίνηση των οργάνων είναι ο Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Είμαι περήφανος που είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας.

Ο μόνος υπεύθυνος για τη διακίνηση των οργάνων είναι ο Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Είμαι περήφανος που είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Πρόεδρος: Θυμάστε πόσες φορές έγινε;

Θυμάστε πόσες φορές έγινε; Μάρτυρας: Μπορεί και τρεις στο εξωτερικό.

Μπορεί και τρεις στο εξωτερικό. Κούγιας: Τελευταία φορά ποια ήταν που έγινε κάποιος δωρητής οργάνων και τι έγιναν τα όργανα;

Τελευταία φορά ποια ήταν που έγινε κάποιος δωρητής οργάνων και τι έγιναν τα όργανα; Μάρτυρας: Ο Θωμάς και το δεύτερο τελευταίο παιδί είναι η μικρή Ειρήνη, δεν θα απαντήσω, το θεωρώ ασέβεια στη δωρεά οργάνων. Αν υπάρχει σχέση με την υπόθεση να μας το πει….

Ο Θωμάς και το δεύτερο τελευταίο παιδί είναι η μικρή Ειρήνη, δεν θα απαντήσω, το θεωρώ ασέβεια στη δωρεά οργάνων. Αν υπάρχει σχέση με την υπόθεση να μας το πει…. Κούγιας: Εμάς η θέση μας, η θέση της κ. Πισπιρίγκου, είναι ότι είναι ένας γιατρός που σε όλη του την κατάθεση προσπάθησε σκοπίμως να μιλήσει και για τη Μαλένα και την Ίριδα.

Εμάς η θέση μας, η θέση της κ. Πισπιρίγκου, είναι ότι είναι ένας γιατρός που σε όλη του την κατάθεση προσπάθησε σκοπίμως να μιλήσει και για τη Μαλένα και την Ίριδα. Πρόεδρος: Με τον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τι σχέση έχουν όλα αυτά;

Με τον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τι σχέση έχουν όλα αυτά; Κούγιας: Οι ερωτήσεις έχουν σχέση με το τι συνέβη με ένα αντίστοιχο παιδί και θα τα ρωτήσω στην επόμενη συνεδρίαση. Θέλω να κάνω και ένα αίτημα, διότι ο μάρτυρας εδώ είπε ότι επικοινώνησε με την κ. Τσιόλα και ότι επικοινώνησε με συνάδελφό του για Μαλένα και Ίριδα. Να καταθέσει η ιατροδικαστής Χρ. Τσάκωνα, ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης, η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών Αγγ. Τσιόλα. Οι πρώτοι δύο να εξεταστούν για να πουν αν ο θάνατος της Μαλένας οφείλεται σε ηπατική ανεπάρκεια, την οποία αμφισβήτησε ο μάρτυρας. Να μας πουν αν οφείλεται κάπου αλλού ή σε εγκληματική ενέργεια. Ζητούμε και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του κ. Ηλιάδη μετά τους ανωτέρω μάρτυρες.

ΕΟΜ: Ανοίκεια επίθεση στο θεσμό της δωρεάς οργάνων

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, αναφέρονται τα εξής:

«Με ιδιαίτερη έκπληξη παρακολουθούμε σήμερα, στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας πολύκροτης δίκης, να πλήττεται βάναυσα η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων καθώς και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτή.

Ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, Δ/ντης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν. του Ρίο Πατρών, χαρακτηρίστηκε, από συνήγορο υπεράσπισης, ως «διακινητής οργάνων προς μεταμόσχευση» σε χώρα του εξωτερικού. Προφανώς, ο συνήγορος δεν έχει επαρκή ενημέρωση και δεν γνωρίζει ότι στις αποφάσεις και στις διαδικασίες της δωρεάς οργάνων εμπλέκονται δεκάδες ιατροί, τόσο στην πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου του δότη, όσο και στην αφαίρεση και μεταμόσχευση των οργάνων. Επιπρόσθετα, ο συνήγορος υπεράσπισης δεν γνωρίζει ότι η προσφορά των οργάνων, μετά την πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου και την απαραίτητη συναίνεση της οικογένειας του δότη, συντονίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και μόνο. Ο ΕΟΜ προσφέρει, βάσει αυστηρών κανόνων και πρωτοκόλλων, τα όργανα σε μεταμοσχευτικές μονάδες της χώρας μας ή στην Ιταλία, με την οποία η χώρα μας διατηρεί διακρατική συνεργασία, κυρίως για παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις οργάνων, που δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Δεκάδες παιδιά από την Ελλάδα έχουν μεταμοσχευτεί στην Ιταλία με μοσχεύματα που προέρχονται από Έλληνες ή Ιταλούς δότες.

Ο ΕΟΜ, ως αρμόδιος φορέας για τη διασφάλιση των μεταμοσχεύσεων και τη διαχείριση κάθε δότη και κάθε προσφερόμενου οργάνου στην Ελλάδα, στέκεται στο πλευρό του κ. Ηλιάδη, όπως και κάθε ιατρού, που θεωρεί ότι το ιατρικό του καθήκον δεν σταματάει με την απώλεια ενός ασθενούς, αλλά συνεχίζεται και στη σωτηρία άλλων ανθρώπων. Ο κ. Ηλιάδης χαίρει του απόλυτου σεβασμού και της εκτίμησης τόσο της ιατρικής μεταμοσχευτικής κοινότητας της χώρας, όσο των ίδιων των οικογενειών των παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων, ως ο ιατρός που πρόσφερε μια ανακουφιστική διέξοδο στην απώλεια του παιδιού τους.

Σήμερα, ο κ. Ηλιάδης και το προσωπικό της ΜΕΘ του Ρίο, όπως και η Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων, δέχονται μια ανοίκεια επίθεση με αβάσιμα επιχειρήματα που φαίνεται να εκπορεύονται από πλημμελή ενημέρωση και πιθανόν συνωμοσιολογία. Σε μία χρονική περίοδο, που όλη η κοινωνία, όλη η ιατρική, η δημοσιογραφική κοινότητα και η πολιτική τάξη της χώρας, έχουν υποστηρίξει έμπρακτα τη Δωρεά Οργάνων και γίνονται ενέργειες που στοχεύουν να βγάλουν τη χώρα μας από το μεταμοσχευτικό τέλμα δεκαετιών, το οποίο στερεί στους Έλληνες πολίτες το δώρο της μεταμόσχευσης.

Ο ΕΟΜ καλεί τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να προστατεύσουν τον θεσμό της Δωρεάς Οργάνων και τον μάρτυρα κατηγορίας από επιθέσεις αποπροσανατολισμού. Η αναστολή των πρωτοβουλιών από τους ιατρούς των ΜΕΘ, αναφορικά με την εκκίνηση των διαδικασιών δωρεάς θα κοστίσει άμεσα σε ζωές ασθενών».

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέσβης του Ισραήλ στον ΑΝΤ1: το “ευχαριστώ” στην Ελλάδα και η ενεργειακή συνεργασία

Καιρός: Νέα ψυχρή “εισβολή” σε όλη τη χώρα

Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό