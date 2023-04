Μπουρδούμης: Ο χωρισμός με την Δροσάκη και η εκδρομή με τον γιο του (εικόνες)

Life

Η εξόρμηση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη με τον γιο του Αναστάση και η πρώτη αντίδραση μετά την είδηση του χωρισμού του μετά την Λένα Δροσάκη.

Μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας και τρία χρόνια γάμου ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη αποφάσισαν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους.

Η είδηση του χωρισμού έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης 4/04 μέσα από την εκπομπή «Πρωινό μας» και τον Νίκο Γεωργιάδη και σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος το ζευγάρι δεν είναι πια μαζί τους τελευταίους τρεις μήνες και μάλιστα, δεν μένει κάτω από την ίδια στέγη.

Μια ημέρα μετά την είδηση του χωρισμού από την Λένα Δροσάκη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης πραγματοποίησε μια εξόρμηση με τον 2,5 ετών γιο του, Ανάσταση.

Μπαμπάς και γιος ταξίδεψαν στα Τρίκαλα Κορινθίας με τον ηθοποιό να ανεβάζει στα social media στιγμιότυπα από την εκδρομή που έκανε με τον γιο του, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του.

«Δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση. Είμαι πολλά χρόνια στον χώρο, ξέρω πώς να χειριστώ κάποιες καταστάσεις. Στην παρούσα φάση, η Λένα προτίμησε να μιλήσει δίνοντας μία γραπτή δήλωση, αλλά εγώ δεν θα πω τίποτα», ήταν η πρώτη αντίδραση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη μετά την είδηση του χωρισμού του με την Λένα Δροσάκη.

Από την άλλη πλευρά, η ηθοποιός ανέφερε στην πρώτη της δήλωση: «Υπάρχει ένα παιδί και αυτό είναι η προτεραιότητά μου. Είναι σε μια τρυφερή ηλικία που πρέπει να σεβαστούμε. Για αυτό δεν επιθυμώ να προχωρήσω σε περαιτέρω σχόλια».

