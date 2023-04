Life

Χάρης Βαφειάς: Θα συνεχίσει και του χρόνου στο Dragons' Den;

Τι ανέφερε ο πλοιοκτήτης για τη συμμετοχή του στον δεύτερο κύκλο του επιτυχημένου επιχειρηματικού σόου του ΑΝΤ1, "Dragon' s Den".

Ο Χάρης Βαφειάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ποιος είναι πρωινιάτικα» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο «Dragons' Den» του ΑΝΤ1, το οποίο συνεχίζεται και του χρόνου.

Παράλληλα ο επιτυχημένος πλοιοκτήτης μίλησε για τον καλό του φίλο Σάκη Τανιμανίδη, ενώ άφησε να εννοηθεί πως θα τον δούμε και στον δεύτερο κύκλο του επιτυχημένου τηλεοπτικού show επενδύσεων.

«Ακούω ότι το Dragons' Den πάει καλά. Έχει έναν αέρα φιλανθρωπικό, βοηθάμε νέες ελληνικές επιχειρήσεις σε μια δύσκολη εποχή. Δε με άγχωσε πάρα πολύ που βρέθηκα μπροστά στο γυαλί. Το έχω ξανακάνει με το επαγγελματικό μου καπέλο. Είμαι ο εαυτός μου, δεν παίζω κάποιο ρόλο. Ακούω και θετικά και αρνητικά βέβαια. Ευτυχώς δεν είμαι ο πιο σκληρός κριτής.

Δεν παρακολουθώ καθόλου τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά μου τα λέει ο Σάκης. Τον παραδέχομαι, ξεκίνησε από το μηδέν. Είναι αγωνιστής και ήρωας και είναι μάγκας.

Θα φανεί στο πρώτο διαφημιστικό αν θα είμαι του χρόνου στο Dragons' Den. Αν με δείτε μέσα μάλλον θα είμαι. Μας είπαν ότι θα γίνει και νούμερο δύο. Δεν έχει συζητηθεί κάτι άλλο. Δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ. Οπότε μακάρι να είμαι και του χρόνου» τόνισε ο Χάρης Βαφειάς.

Περισσότερες πληροφορίες και το βίντεο με την συνέντευξη του Χάρη Βαφειά φιλοξενεί το fthis.gr.

