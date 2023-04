Οικονομία

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Το μέτρο θα αφορά μόνο τα ενήμερα δάνεια. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν τι θα ισχύσει για τα νέα δάνεια.

Λύση στο πρόβλημα των του υπέρμετρου κόστους των στεγαστικών δανείων, με τους δανειολήπτες να δυσκολεύονται ή ακόμα και να αδυνατούν να πληρώσουν τις αυξημένες δόσεις των δανείων τους, μετά τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων, δίνουν οι τράπεζες κλειδώνοντας το επιτόκιο Euribor της 31ης Μαρτίου, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 3,05 από -0,5% που ήταν πριν από 10 μήνες.

Το μέτρο θα αφορά μόνο τα ενήμερα δάνεια. Οι τράπεζες προτείνουν να απορροφήσουν όλες τις αυξήσεις που αναμένεται γίνουν στα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και επομένως και στο Euribor.

Εφόσον το Euribor ενισχυθεί περαιτέρω τότε τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα μειώσουν το επιτοκιακό περιθώριο ώστε τα επιτόκια να μείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι σχετικά περιορισμένος καθώς η τάση πλέον στην Ευρώπη είναι λελογισμένη αύξηση επιτοκίων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι δηλαδή δεν αναμένει μεγάλη αύξηση των επιτοκίων συνηγόρησε με δηλώσεις του και ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Άγνωστο παραμένει προς το παρόν τι θα ισχύσει για τα νέα δάνεια.

