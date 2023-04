Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ - Αστυνομικός: “Πυροβόλησα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου κάνουν κακό”

Τι υποστήριξε ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα, όταν ομάδα ατόμων του επιτέθηκαν έξω από την ΑΣΟΕΕ.



Εξηγήσεις έδωσε ο αστυνομικός που πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα με το υπηρεσιακό του όπλο, όταν κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στο περιπολικό στο οποίο επέβαινε, έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Ο αρχιφύλακας, πατέρας δύο παιδιών, περιέγραψε στους συναδέλφους του: "Οι δύο συνάδελφοί μου εξήλθαν του οχήματος και εγώ εγκλωβίστηκα σε αυτό. Με χτύπησαν στην πλάτη και στο κεφάλι. Για δευτερόλεπτα απομακρύνθηκαν και μετά τους είδα να επιστρέφουν. Τότε πίστεψα ότι ήθελαν να μου κάνουν κακό. Έβγαλα το υπηρεσιακό όπλο μου και πυροβόλησα τέσσερις φορές στον αέρα, για να τους τρομάξω και να μπορέσω να φύγω."

Μετά τους πυροβολισμούς, ο οδηγός του περιπολικού με ελιγμούς επιχείρησε να φύγει γρήγορα από το σημείο, αλλά και πάλι δέχθηκε επίθεση, όπως αποτυπώνεται και σε ερασιτεχνικό βίντεο.

Λίγο μετά τις δώδεκα το μεσημέρι ομάδα 35 ατόμων, σύμφωνα με την αστυνομία, βγήκε από την πρώην ΑΣΟΕΕ, έκλεισε το ένα ρεύμα της Πατησίων στήνοντας οδοφράγματα.

Μόλις έγινε αντιληπτό δόθηκε εντολή σε όλα τα περιπολικά να αποφύγουν τον συγκεκριμένο δρόμο. Ο αρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης είπε πως δεν αντιλήφθηκε την εντολή που είχε δοθεί νωρίτερα από το κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να μην περάσει κανένα όχημα από το σημείο που είχαν συγκεντρωθεί άτομα, στην Πατησίων, νομίζοντας πως η εντολή αφορούσε μόνο το ρεύμα του δρόμου έξω από την είσοδο του Οικονομικού Πανεπιστημίου και όχι το αντίθετο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και αφέθηκε ελεύθερος.

Το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ έδωσε εντολή να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, ενώ εξετάζεται εάν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί για τον τρόπο αντίδρασης στο επεισόδιο.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι μόνο οι κατασταλτικές μονάδες της ΕΛΑΣ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή έξω από την ΑΣΟΕΕ και σημείωσε ότι ορθώς ο αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα, καθώς προβλέπεται από τους κανονισμούς, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντίδρασης

