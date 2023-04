Life

“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στα 15 χρόνια του “Ράδιο Αρβύλα” (βίντεο)

Το «VINYΛΙΟ» κλείνει την σεζόν με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μακροβιότερη σατιρική και ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.



Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», αυτή την Παρασκευή 7 Απριλίου στις 20:00, κλείνει τη σεζόν, παίζοντας στα deck του το πιο ανατρεπτικό τραγούδι γενεθλίων!

«Να ζήσεις Ράδιο Αρβύλα και χρόνια πολλά, της σάτιρας τη γλώσσα να βγάζεις σε όλα τα σκουριασμένα μυαλά!!!!»

Ω, ναι! Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης θα τιμήσουν το «Ράδιο Αρβύλα», σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μακροβιότερη σατιρική και ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

15 χρόνια «Ράδιο Αρβύλα», 15 χρόνια γεμάτα σάτιρα, συναίσθημα, επικοινωνία κι αγάπη!

Το «Ράδιο Αρβύλα», ένας ατίθασος, εκρηκτικός, καυστικός κι ανεξάρτητος έφηβος, σβήνει τα κεράκια του στο «VINYΛΙΟ» και κάνει flashback στη σαρωτική του πορεία.

Αυτή την Παρασκευή 7 Απριλίου, στις 20:00, συντονιζόμαστε στο «VINYΛΙΟ» για να μετρήσουμε τα 15 χρόνια του «Ράδιο Αρβύλα», να θυμηθούμε, να γελάσουμε, και να αναφωνήσουμε: «μα πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί, απίστευτο! Ράδιο Αρβύλα μεγαλώνει γερά παιδιά!» .

