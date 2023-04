Πολιτική

Θεοδωρικάκος για ΑΣΟΕΕ: Πειθαρχικός έλεγχος στους αστυνομικούς επειδή δεν υπάκουσαν την εντολή

Τι ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για το πλήρωμα του περιπολικού που ενεπλάκη στο επεισόδιο έξω από την ΑΣΟΕΕ.

Ο λόγος που το πλήρωμα του περιπολικού που ενεπλάκη στο επεισόδιο χθες μπροστά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο είναι ότι δεν υπάκουσε την εντολή να μη πλησιάσουν στην περιοχή όπου ήταν οι αναρχικοί, καθώς υπήρχε σχέδιο του αρχηγείου για παρέμβαση δύο διμοιριών των ΜΑΤ, όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή οι εν λόγω αστυνομικοί δεν ακολούθησαν την εντολή του Κέντρου Επιχειρήσεων. Μετά από ένα 20λεπτο επενέβησαν τα ΜΑΤ και οι αναρχικοί απομακρύνθηκαν από τη Σχολή. Εξήγησε, επίσης, ότι από τη στιγμή που αστυνομικός ένιωσε ότι απειλείται και πυροβόλησε στον αέρα, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Ο εισαγγελέας, στη συνέχεια, άφησε ελεύθερο τον αστυνομικό αφού έδωσε εξηγήσεις.

Για όσα ακούγονται περί φοβικής αστυνομίας, ο υπουργός τόνισε ότι η εντολή του Κέντρου Επιχειρήσεων να μην πλησιάσει κανένα περιπολικό είχε δοθεί γιατί θα ακολουθούσε επιχείρηση των ΜΑΤ, η οποία, όμως, καθυστέρησε επειδή και οι τρεις αστυνομικοί δεν υπάκουσαν και γι' αυτό άλλωστε ακολουθείται πειθαρχική διαδικασία σε βάρος τους.

Νωρίτερα, κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν ότι «καμία υποχωρητικότητα δεν υπάρχει από την πλευρά της αστυνομίας απέναντι στους αναρχικούς, αλλά η δράση της αστυνομίας αναπτύσσεται με συγκεκριμένους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς και όχι όπως θέλει ο καθένας».

Επίσης, τόνισαν ότι η δικογραφία εναντίον του αστυνομικού που πυροβόλησε σχηματίζεται αυτεπάγγελτα και αποστέλλεται στον εισαγγελέα όπως προβλέπει ο νόμος. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατά την κρίση του εισαγγελέα δεν υπήρξε λόγος κράτησης.

«Κάθε αστυνομικός μπορεί να κάνει χρήση του υπηρεσιακού όπλου του, κατά τον κανονισμό, στην περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή του», επεσήμαναν χαρακτηριστικά και πρόσθεσαν: «Αν ο αστυνομικός που έκανε χρήση όπλου απαλλαγεί στην ποινική διαδικασία, απαλλάσσεται και στην πειθαρχική, σύμφωνα με τον κανονισμό».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται με φορά στην κατηφόρα της δημαγωγίας, του λαϊκισμού και του ψέματος… Το 2023 δεν είναι 2015 και ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να ξαναγοράσει τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον Φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο κ. Θεοδωρικάκος, με αφορμή την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπογράμμισε ότι «οι εκπρόσωποι της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυστυχισμένοι, καθώς το σύνολο των πολιτών στον Έβρο είναι υπέρ του φράκτη για την προστασία από τους παράνομους μετανάστες».

Απαντώντας στις κατηγορίες που διατυπώνονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με τον Φράχτη παραχωρείται τμήμα ελληνικού εδάφους διευκρίνισε ότι ποτέ κανείς δεν είπε ότι ο Φράκτης είναι το σύνορο της Ελλάδας με την Τουρκία. Τα σύνορα, επεσήμανε, έχουν καθοριστεί με διεθνή συνθήκη το 1926 στο μέσον της τότε κοίτης του ποταμού Έβρου. Οι αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους και στην κοίτη δεν άλλαξαν τις συντεταγμένες. «Δεν χαρίζουμε ούτε ένα χιλιοστό από τη γη μας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που υποστήριζε πως δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, έκανε τα σύνορα στον Έβρο ξέφραγο αμπέλι επιτρέποντας σε ένα εκατομμύριο παράνομους μετανάστες να μπουν στη χώρα μας και διέσυρε διεθνώς την Ελλάδα με εικόνες όπως αυτές που ζούσαμε στη Μόρια, στην Ειδομένη και στο Ελληνικό.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ βαθιά αναξιόπιστο κατά τα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να πείσει ούτε ως αντισυστημικό κόμμα». Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τον Γιάνη Βαρουφάκη και ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση για την επιμονή του αρχηγού του ΜέΡΑ25 για επιστροφή στη δραχμή, τον χαρακτήρισε αμετανόητο και επικίνδυνο για την πορεία της χώρας. «Ελπίζω ο ελληνικός λαός να ακούει αυτά που λέει, πως θέλει να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη και να τον ανταμείψει με ένα μικρό ποσοστό», είπε ο υπουργός και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να ξεκαθαρίσει αν θέλει να έχει σχέσεις συνεργασίας με κάποιον που θέλει να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Χαρακτήρισε δε, θετικό στοιχείο την άρνηση Ανδρουλάκη για συνεργασία με τον κ. Βαρουφάκη.

Για το ζήτημα της ασφάλειας της 12χρονης από τον Κολωνό, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επανέλαβε ότι η ΕΛ.ΑΣ. είναι δεσμευμένη για την προστασία της, επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνονται τα πάντα για να βοηθηθεί ένα στυγνά κακοποιημένο κορίτσι. Εξέφρασε ωστόσο την επιφύλαξή του ως προς τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί, λέγοντας ότι διερευνώνται και θύμισε ότι σε προηγούμενες τρεις, ανάλογες περιπτώσεις, δεν επαληθεύθηκαν. Απηύθυνε δε έκκληση προς κάθε πλευρά, κόμματα και μέσα ενημέρωσης, να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό και να μη μετατρέπουν το συγκεκριμένο θέμα σε ζήτημα δημοσίου διαλόγου.

Η νεολαία του ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα, η αστυνομία δεν διστάζει να απειλεί με όπλα. Χθες, γίναμε μάρτυρες μιας ακόμα κίνησης εκφοβισμού από τους Πραιτοριανούς του Κράτους με εικόνες που θυμίζουν το 2019, με την απειλή με υπηρεσιακό περίστροφο από εκτός υπηρεσίας αστυνομικό στο προαύλιο της ΑΣΟΕΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από φοιτητές, αστυνομικός που βρισκόταν σε περιπολικό στο αντίθετο ρεύμα της Πατησίων πυροβόλησε 3 φορές στον αέρα, επικαλούμενος αργότερα την αυτοάμυνα ασχέτως από το γεγονός ότι δεν απειλούνταν από κανέναν την δεδομένη στιγμή. Αν και είναι θετική η είδηση ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον των αστυνομικών που επέβαιναν στο όχημα, όμως δεν φέρουμε καμία αυταπάτη, δε πρόκειται να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί από την ΕΛΑΣ και από την Αστική Δικαιοσύνη, καθώς κάτι τέτοιο θα πήγαινε ενάντια στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας, δηλαδή ενός στρατού κατοχής που μοναδικό στόχο έχει την τρομοκράτηση του αγωνιζόμενου λαού και την προστασία του κεφαλαίου. Τέτοια περιστατικά θα συνεχίζουν να εμφανίζονται όλο και συχνότερα και με όλο και υψηλότερο κίνδυνο για τις ζωές των νέων και των αγωνιστών, όσο τριγύρω μας κυκλοφορούν πάνοπλοι αστυνομικοί-αστακοί που λειτουργούν με την νοοτροπία της συμμορίας. Μόνη απάντηση στην καταστολή και τον τρόμο, ο αφοπλισμός της αστυνομίας και η διάλυση των στρατιωτικοποιημένων ομάδων της.

Πρέπει να διασφαλιστούν τα απολύτως βασικά:

Αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ

Αφοπλισμός Αστυνομίας και κατάργηση στρατιωτικοποιημένων σωμάτων

Κοινωνικός έλεγχος της εκπαίδευσης και των ΕΔΕ

Αποχρηματοδότηση με μεταφορά αρμοδιοτήτων και αναδιανομή πόρων

Στεκόμαστε μαζί με όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, μακριά από εικόνες φρίκης όπως και οι σημερινές, γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς».





