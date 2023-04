Life

Ικαρία - Ιωάννα Πρώιου: Πέθανε η δασκάλα του αργαλειού

Στα 112 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η γυναίκα από την Ικαρία, που μέχρι το τέλος καθόταν στην καρέκλα του αργαλειού της.

Πέθανε σε ηλικία 112 ετών η Ιωάννα Πρώιου – Δημητριάδου, η γυναίκα από την Ικαρία, που έχει χαρακτηριστεί ως η «δασκάλα του αργαλειού».

Η Ικαρία θρηνεί τη γυναίκα που γεννήθηκε στις Ράχες Ικαρίας το 1911. Ήταν το 12ο μεταξύ 13 παιδιών και ήταν η καλύτερη μαθήτρια της υφάντρας μητέρας της, Ευθυμίας.

«Με μεγάλωσε η μητέρα μου κάτω από το αργαλειό. Με το ένα πόδι δούλευε στο αργαλειό και με το άλλο κούναγε εμένα. Εκεί με μεγάλωσε, μέσα στα χνούδια και τις κλωστές. Το πρώτο παιχνίδι που μου ‘δωσε στα χέρια για να μην κλαίω, ήταν μια κλωστή από ένα χοντρό μάλλινο νήμα. Εγώ έπαιζα με την χοντρή κλωστή, τράβαγα τα νήματα και τόσο ξελογιάστηκα που ξέχασα το κλάμα και μπόρεσε η μάνα μου να κάνει τη δουλειά της.

Έφτιαχνε παραγγελίες υφαντά και ζούσαμε. Τότε ο κόσμος ντυνόταν με υφαντά – από πανάκια για μωρά, μέχρι εσώρουχα. Υφάσματα ρολό φτιάχναμε – για σεντόνια μέχρι ρούχα. Παίρναμε το μαλλί των ζώων, το κλώθαμε, γινόταν μαλακό και το υφαίναμε. Φτιάχναμε σκεπάσματα, φορέματα, πετσέτες, κοστούμια. Τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αργότερα, υφαίναμε λινομέταξα.

Και ήταν υγιεινά, γιατί ανέπνεαν, δεν είχαν χημικά. Τώρα βγαίνουν τόσες μελέτες που λένε τι κακά υφάσματα κυκλοφορούν. Τα διαβάζω και λέω, να, γιατί να μην ξαναγυρίσουν τα κορίτσια να μάθουν αυτή την τέχνη;». «Μόλις ξεπετάχτηκα, ανέβηκα κι εγώ στο αργαλειό. Εκεί μεγάλωσα, εκεί ζυμώθηκα. Μια φορά στα κρυφά, μπήκα στο αργαλειό και έτρεμε η ψυχή μου μην μπει η μάνα μου και μου φωνάξει πως της χαλάω το στημόνι.

Την περίμενα να έρθει με χτυποκάρδι. Να σου την κι έρχεται. Ρίχνω μια ματιά, να δω πώς με κοίταζε. Και τη βλέπω χαμογελαστή! Και μου λέει “Ιωαννάκι, τα ποδαράκια σου είναι ακόμη κοντά. Να μεγαλώσεις λίγο και θα σε βάλω στο αργαλειό”. Αυτό μου ‘δωσε ζωή! Αντί να φάω ξύλο, μου ‘δωσε θάρρος. Η μάνα μου η Ευθυμία ήταν ξακουστή υφάντρα. Και εμένα διάλεξε από τις κόρες της για τη συνέχειά της. Από τα 15 μου ήμουν επαγγελματίας υφάντρα», είχε δηλώσει στην ΕΡΤ.

Η Ιωάννα Πρώιου «μοίραζε» το χρόνο της μεταξύ Νέας Ιωνίας και Ικαρίας, όπου λειτουργούσε το εργαστήριό της, υφαντουργικής Τέχνης.

