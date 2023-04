Οικονομία

Γεωργιάδης για αρνί του Πάσχα: Οι τιμές ίδιες με πέρυσι

Με αφορμή τη συμπλήρωση 23 εβδομάδων για το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και την έναρξη για το «Καλάθι του Πάσχα» ο Υπουργός Ανάπτυξης μίλησε για το αρνί.

«Οι τιμές στο αρνί και στο κατσίκι, το βασικό αγαθό που οι συμπολίτες μας προτιμούν για τις γιορτές του Πάσχα, κρατήθηκαν απολύτως στα περυσινά επίπεδα με ακρίβεια λεπτού. Μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται γιατί είχαν σκοπό να πουλήσουν 13, 14 και 15 ευρώ το κιλό τα αμνοερίφια και τώρα λόγω του καλαθιού θα αναγκαστούν να τα πουλήσουν φθηνότερα, άρα θα κερδίσουν λιγότερα χρήματα απ' όσα υπολόγιζαν ή δεν μπορούν να καλύψουν τις ζημιές που ενδεχομένως έχουν, αυτό το δέχομαι. Τους καταλαβαίνω και δεν αντιδικώ μαζί τους», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, επισκέφθηκε σήμερα δύο καταστήματα σούπερ μάρκετ, με αφορμή την 23η εβδομάδα εφαρμογής του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» και 2η ημέρα εφαρμογής του «Καλαθιού του Πάσχα».

«Όταν μίλησα με τους κτηνοτρόφους προχθές, μέσω τηλεδιάσκεψης, μου είπαν ότι θεωρούν την τιμή αυτή, δηλαδή τα 10 ευρώ, υπερβολική, ότι τους καταστρέφει κ.λπ. Τους έδειξα δικά τους τιμολόγια που έσφαζαν στα 7 και στα 7,30 ευρώ πριν από μία εβδομάδα για εξαγωγή στην Ιταλία. Δεν κατάλαβα, γιατί μπορούν να σφάζουν με 7 και 7,30 ευρώ για την Ιταλία και δεν μπορούν να σφάζουν με 7 και 7,30 ευρώ για την Ελλάδα; Μου είπαν ότι στην Ιταλία πουλάγανε με ζημιά. Και τους είπα, γιατί αποφάσισαν να πουλήσουν με ζημιά στην Ιταλία και δεν αποφάσισαν να πουλήσουν με ζημιά και στην Ελλάδα; Ο Έλληνας καταναλωτής δεν έχει ψυχή δηλαδή;», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Μετά από μία μακρά περίοδο ανησυχίας για την τιμή του οβελία και των πασχαλινών αγαθών, εμείς, ως υπουργείο Ανάπτυξης, είχαμε κρατήσει την ψυχραιμία μας και είχαμε πει ότι κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις. Βοηθήσαμε τα νοικοκυριά να μπορούν να βρουν κρέας σε προσιτή για αυτούς τιμή, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της ακρίβειας που έφερε ο πόλεμος.

Το ίδιο βλέπουμε και στο υπόλοιπο "Καλάθι του Νοικοκυριού". Είμαστε πια στην 23η εβδομάδα λειτουργίας του, πλησιάζουμε το εξάμηνο και βλέπουμε ότι τα βασικά προϊόντα έχουν μείνει απολύτως σταθερά και πολλά από αυτά έχουν μειωθεί κιόλας.

Θέλω να ευχαριστήσω τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο ανταγωνισμός λειτούργησε και προσδοκώ την άλλη εβδομάδα να έχουμε νέες μειώσεις».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε: «Εικοστή τρίτη εβδομάδα που είναι σε ισχύ το "Καλάθι του Νοικοκυριού" και στο 90% των προϊόντων οι τιμές έχουν διατηρηθεί ίδιες ή χαμηλότερες. Το καλάθι, συνολικά, μειώθηκε σαν κόστος από την προηγούμενη εβδομάδα κατά 1,25%. Αυτήν την περίοδο, μάλιστα, βρίσκονται σε ισχύ τέσσερα καλάθια: Το "Καλάθι του Νοικοκυριού", το "Σαρακοστιανό Καλάθι", το "Καλάθι των Νονών" και το "Καλάθι του Πάσχα". Συνεχίζουμε να ορθώνουμε αναχώματα σε αυτήν την κρίση ακρίβειας.

Να θυμίσουμε ότι από την εφαρμογή που έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να βλέπουμε τις τιμές των προϊόντων, όπως έρχονται από τις βάσεις δεδομένων των σούπερ μάρκετ. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε τέτοιο εργαλείο στην Ευρώπη, το οποίο μάς βοηθά να αγοράσουμε φθηνότερα προϊόντα».

Αναφορικά, εξάλλου, με τις τιμές της βενζίνης, ο κ. Γεωργιάδης συνέστησε «να μη δημιουργούμε πανικό» συμπληρώνοντας: «Στην Αττική είναι χαμηλότερα, γύρω στο 1,90. Δεν υπάρχει 2,40 σε νησί που άκουγα το πρωί. Η μέση τιμή στα νησιά είναι 2,10. Ασφαλώς τα καύσιμα έχουν ανέβει λίγο, ήταν γύρω στο 1,85 την περασμένη εβδομάδα, ως συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης στην αγορά των καυσίμων λόγω της απόφασης του ΟΠΕΚ. Όμως, ακόμα δεν γίνεται το ράλι το οποίο παρουσιάζεται. Έχουμε μία αύξηση 5-6 λεπτών την εβδομάδα που μας πέρασε. Θα το παρακολουθούμε και είμαστε εδώ για να πάρουμε τα μέτρα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στα βενζινάδικα με πολύ μεγάλη ένταση και βάζουμε πρόστιμα διαρκώς εκεί που υπάρχει ζήτημα».

