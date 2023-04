Οικονομία

Ρυθμίσεις για χρέη στο Δημόσιο: Αναβίωσαν οι 120 και 72 δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ. Ποιους αφορά και πώς γίνεται η ένταξη, βήμα- βήμα.

Ενεργοποιείται την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023, η αναβίωση των παλαιών ευνοϊκών ρυθμίσεων των 120 δόσεων, καθώς και των 72 δόσεων της περιόδου covid-19.

Παράλληλα, απο τη Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023, ενεργοποιείται και η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2022.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του:

Α) Για την αναβίωση των 120 δόσεων και των 72 δόσεων της περιόδου covid:

Aπο την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023, αναβιώνει η ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς και η ρύθμιση των 72 δόσεων της περιόδου covid .

. Αφορά όσους, έως 1η Φεβρουαρίου 2023, είχαν απολέσει ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4611/2019 (έως 120 δόσεις) και του ν. 4756/2020 (COVID έως 72 δόσεις). Οφειλέτες που δεν είχαν ενταχθεί παλαιότερα στις εν λόγω ρυθμίσεις, δεν μπορούν να ενταχθούν τώρα.

Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία του ΚΕΑΟ έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Για την ενεργοποίησή τους, απαιτείται επίσης η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις. Οι λοιπές οφειλόμενες δόσεις μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.

Επιπλέον προϋπόθεση, προκειμένου να αναβιώσουν οι παραπάνω ρυθμίσεις, είναι η εξόφληση ή η υπαγωγή σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου, τυχόν οφειλών που δεν εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Βήμα-βήμα η διαδικασία αναβίωσης

Ο οφειλέτης:

1. Υποβάλλει στην εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ, που βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy, ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης και επιλέγει κατηγορία αιτήματος «Αναβίωση ρύθμισης ν. 5036/23».

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ραντεβού, απλώς η διαδικασία υποβολής αιτήματος πραγματοποιείται, μέσω της ίδιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού.

2. Λαμβάνει ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση του αιτήματος, μέσω της εφαρμογής, που υποβλήθηκε το αίτημα.

3. Καταβάλλει ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις της ρύθμισης με χρήση ταυτότητας οφειλέτη ή κωδικό πληρωμής σε περίπτωση αναβίωσης ρύθμισης covid.

Προσοχή: Αν υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης, η υπηρεσία θα τις εντάξει σε πάγια ρύθμιση ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου που αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή δόσεων για την υπαγωγή σε κάθε ρύθμιση ή την αναβίωση γίνεται με ξεχωριστό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, μέσω τράπεζας (RF), που θα γνωστοποιείται στον οφειλέτη, μέσω της εφαρμογής, που υποβλήθηκε το αίτημα.

Β) Για τη νέα ρύθμιση σε έως 72 δόσεις:

Αφορά οφειλές περιόδου από Σεπτέμβριο 2021 έως και Δεκέμβριο 2022.

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Απαιτείται η υποβολή του σχετικού αιτήματος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ έως την 31η Ιουλίου 2023.

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά:

Όσους οφειλέτες, εκτός από τις οφειλές της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021-Δεκεμβρίου 2022, είχαν και προηγούμενες, τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021

Όσους αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως 72 δόσεις.

Όσους αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων COVID και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές. Αυτοί μπορούν να εντάξουν τις οφειλές 9/21-12/22 σε έως 72 δόσεις του νέου νόμου.

Όσους είχαν πάγια ρύθμιση (για οφειλές περιόδων από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022) και την τηρούσαν έως την 01η/02/2023.

Επισημαίνεται ότι, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης, πρέπει να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων έως την 31η Ιουλίου 2023.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων πραγματοποιείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη τη Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου.

Βήμα-βήμα η διαδικασία της ρύθμισης

Ο οφειλέτης:

1. Επιλέγει «ρύθμιση οφειλών» από το μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ.

2. Εισάγει τους κωδικούς πρόσβασης για είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

3. Επιλέγει τον τύπο ρύθμισης «ρύθμιση, βάσει Ν. 5036/2023 αρθ. 82 (72 δόσεις)».

4. Επιλέγει τον τρόπο εξόφλησης και τον επιθυμητό αριθμό δόσεων και καταχωρεί το επιλεγμένο σχήμα ρύθμισης.

5. Υποβάλλει το αίτημα ρύθμισης οφειλών.

6. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης διενεργείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη.

7. Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον οφειλές εκτός ρύθμισης, αυτές θα πρέπει να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση. Για τον λόγο αυτό, ο οφειλέτης επιλέγει πρώτα τον τύπο ρύθμισης «ρύθμιση, βάσει Ν. 5036/2023 αρθ. 82 (72 δόσεις)» και, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία για τη ρύθμιση αυτή, στη συνέχεια, επιλέγει τον τύπο ρύθμισης «ρύθμιση, βάσει Ν. 5036/2023 αρθ. 82 παράλληλη πάγια 4152/13».

Με το νέο ευνοϊκό πλαίσιο ρυθμίσεων, αναμένεται να εισρεύσουν στα ταμεία του e-ΕΦΚΑ πάνω από 3,1 δισ. ευρώ, που τέθηκαν εκτός ρύθμισης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΚΕΑΟ (έως 31/12/2022).

Ειδήσεις σήμερα:

Ραγκούσης: Μηνύσεις για την επίθεση στην Πάρο

Επιχείρηση “Μαρίτα”: Η εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Ελλάδα

Πετράλωνα: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ