Φονική φωτιά στο Μάτι: Σε νέα δίκη οι 21 κατηγορούμενοι

Δεύτερη δίκη για τους 21 κατηγορούμενους για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς..

Της Λίας Κοντοπούλου

Δεύτερη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με τους ίδιους κατηγορούμενους, δρομολογείται από τις δικαστικές αρχές.

Αφορά εγκαυματίες, οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει στο πλαίσιο της ανάκρισης και πλέον στρέφονται και αυτοί κατά των προσώπων που ήδη δικάζονται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Ζητούν να τους αποδοθούν ευθύνες για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Η δεύτερη δικογραφία ξεκίνησε να σχηματίζεται πριν από μερικού μήνες, όταν στο δικαστήριο που βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσιάστηκαν οι εγκαυματίες και ζήτησαν να καταθέσουν και να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτό δικονομικά δεν μπορούσε να γίνει και έτσι διατάχθηκε νέα προκαταρκτική εξέταση.

Με διαδικασίες «εξπρές», καθώς τα χρονικά περιθώρια να επέλθει παραγραφή είναι ασφυκτικά, οι 21 κατηγορούμενοι αναμένεται θα καθίσουν ξανά στο εδώλιο.

