Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: ήττα για τους ερυθρόλευκους στη Σερβία

Οι Πειραιώτες, έχασαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την πρωτιά της κανονικής περιόδου στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει από το Βελιγράδι με τη δέκατη του ήττα στη Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία να «κλειδώσει» από την 33η και προτελευταία αγωνιστική της Euroleague την πρωτιά της κανονικής περιόδου.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν με 87-79 από τον Ερυθρό Αστέρα, που έγραψε το «δύο στα δύο» εφέτος επί της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 16-17, χωρίς όμως να έχει ελπίδες πρόκρισης στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 45-47, 65-59, 87-79

