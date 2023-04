Παράξενα

Γυναίκα βρήκε στο πεζοδρόμιο 17000 ευρώ και τα παρέδωσε!

Mία γυναίκα στα Τρίκαλα παρέδωσε μαθήματα εντιμότητας, καθώς βρήκε ένα φάκελο που περιείχε μία "μικρή περιουσία" και τον παρέδωσε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρήκε κοντά στη λαϊκή αγορά των Τρικάλων ένα φάκελο που περιείχε 17.000 ευρώ και τον παρέδωσε στις Αρχές.

Περπατώντας στον πεζόδρομο κοντά στα Δικαστήρια είδε πεσμένο τον φάκελο. Τον σήκωσε για να δει τι ακριβώς ήταν και διαπίστωσε την ύπαρξη του χρηματικού ποσού χωρίς κανένα στοιχείο που να παραπέμπει στον νόμιμο κάτοχό του. Χωρίς δεύτερη σκέψη απευθύνθηκε στην Αστυνομία όπου και παρέδωσε τα χρήματα.

Λίγη ώρα αργότερα έσπευσε στο Αστυνομικό Τμήμα και ο κάτοχος των χρημάτων ο οποίος θέλησε να δώσει τα νόμιμα εύρετρα στην γυναίκα, όμως εκείνη αρνήθηκε να πάρει ακόμη και αυτά και αρκέστηκε στις ευχαριστίες του και την ηθική της ικανοποίηση ότι έκανε το σωστό.

