Οδηγός του ΟΑΣΘ βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι (βίντεο)

Ο οδηγός που γίνεται παράδειγμα για όλους, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κίνηση που δεν μπορούσε να μην κάνει.



«Δεν μπορείς να χαρείς με τον πόνο του άλλου», είπε μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο οδηγός του ΟΑΣΘ που βρήκε πορτοφόλι στο λεωφορείο και το παρέδωσε.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος τελειώνε τη βάρδιά του, όταν είδε ένα πορτοφόλι πεσμένο κάτω. Το έπιασε, είδε ότι είχε μεγάλο χρηματικό ποσό, κάρτες και ταυτότητες κι όπως περιέγραψε, κάλεσε αμέσως το Γραφείο Απολεσθέντων του ΟΑΣΘ.

Δεν σκέφτηκε στιγμή να το κρατήσει και στη συνέχεια, συμβουλευόμενος και τους συναδέλφους του, κάλεσε την Αστυνομία.

«Ο μισθός μας, τα χρήματα μας, σίγουρα στο πρώτο δεκαήμερο, να λέμε την αλήθεια, εξαφανίζεται περνούν δηλαδή εξωτερικοί παράγοντες που σε βάζουν σε πειρασμό να πάρεις τα λεφτά. Μπορεί να είναι αυτά αλλά εντάξει πιστεύω ότι ακόμα το ήθος να μας κρατάει ψηλά και όλα έχουν να κάνουν με το πώς σκέφτεται ο καθένας .Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν θα με άφηνε», είπε.

Μέσα σε μία ώρα ο κάτοχος του πορτοφολιού ήταν στο αμαξοστάσιο και παρέλαβε το πορτοφόλι του.

Ο κάτοχος ήταν ένα νέο παιδί, «στην ηλικία του γιου μου», όπως είπε ο οδηγός και κέρασε τους οδηγούς, για να τους ευχαριστήσει.

