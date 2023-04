Κόσμος

“Βράζει” η Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε Γάζα και Λίβανο (εικόνες)

Οξύνεται το πολεμικό κλίμα στην περιοχή, με το Ισραήλ να εκτοξεύει ρουκέτες προς τη Γάζα και το Λίβανο. Έκκληση για ηρεμία από τον ΟΗΕ.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ διαβεβαίωσαν πως «δεν θέλουν πόλεμο», ανακοίνωσε σήμερα η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (FINUL), που έχει αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο και φρουρεί την ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στις δύο χώρες, έπειτα από επαφές τις με τις κυβερνήσεις τους.

Η δύναμη των κυανόκρανων κάλεσε «όλα τα μέρη να σταματήσουν όλες τις (στρατιωτικές) ενέργειές τους, μετά τα ισραηλινά πλήγματα τα ξημερώματα που ακολούθησαν τις εκτοξεύσεις τριάντα και πλέον ρουκετών από τον νότιο Λίβανο κατά του Ισραήλ την προηγουμένη.

Ο στρατός του Ισραήλ προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μετά την επίθεση με τριάντα και πλέον ρουκέτες από το έδαφος του Λιβάνου που αποδόθηκε σε μέλη παλαιστινιακών παρατάξεων που έχουν προσφύγει στη χώρα αυτή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως θα υπάρξει σθεναρή ανταπόδοση, ότι «οι εχθροί» θα «πληρώνουν το τίμημα» για «κάθε» επίθεση.

Η δύναμη των κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο, προειδοποιώντας πως η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», κάλεσε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, να «αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση».

Σειρήνες της αεράμυνας ηχούν σε ισραηλινές πόλεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας μέσα στη νύχτα.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις, περί τις 23:15. Κατά πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, στο στόχαστρο μπήκαν τρία στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χαμάς κοντά στην πόλη της Γάζας κι άλλο ένα στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής παράταξης.

Τα πλήγματα συνεχίζονταν κάπου μισή ώρα αργότερα, ακούγονταν καθαρά μηχανές ισραηλινών αεριωθούμενων.

Κάπου 34 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν χθες εναντίον του Ισραήλ από την λιβανέζικη επικράτεια, στη μεγαλύτερη τέτοια επίθεση από το 2006. Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος κατέρριψε τις 25, σύμφωνα με τον στρατό. Ωστόσο τουλάχιστον επτά έπεσαν στο ισραηλινό έδαφος. Δύο άνθρωποι, ένας 19χρονος και μια 60χρονη, τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου μαχητές της Χεζμπολάχ έγινε γνωστό πως τέθηκαν σε συναγερμό.

Από τεχνική άποψη, Ισραήλ και Λίβανος παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η νέα έξαρση της έντασης στην περιοχή ακολουθεί τα επεισόδια για δυο συνεχόμενα βράδια ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και πιστούς στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τμήμα της ιερής πόλης που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Εκπρόσωπος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε χθες «τη συνέχιση των βάρβαρων ισραηλινών επιθέσεων εναντίον πιστών» εν μέσω Ραμαζανιού κι ενώ από χθες οι εβραίοι εορτάζουν το Πάσχα.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξέδωσε ανακοίνωση χθες με την οποία καταδικάζει τις επιχειρήσεις της ισραηλινής αστυνομίας μέσα στο Αλ Ακσά κι εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη της στους Παλαιστίνιους.

Ρουκέτες στο Λίβανο

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωνε πως διεξήγαγε πλήγματα σε αντίποινα για τις τριάντα και πλέον ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν κατά της επικράτειάς του από τον Λίβανο.

Κάτοικος του καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων στη Ρασντίγια, πολύ κοντά στην Τύρο, ο Αμπού Άχμαντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «άκουσε εκρήξεις», τουλάχιστον δύο από τις οποίες έγιναν «κοντά στον καταυλισμό».

Ανταποκριτής του AFP διαπίστωσε πως οβίδα έπληξε τοίχο σπιτιού κοντά σε φυτεία, κοντά στον καταυλισμό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το Αλ Μανάρ, τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ένοπλης παράταξης προσκείμενης στο Ιράν, μετέδωσε πως έγιναν βομβαρδισμοί σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, συμπεριλαμβανόμενης της περιοχής του καταυλισμού προσφύγων στη Ρασντίγια.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα πως έπληξε στόχους «στον Λίβανο», θέσεις που κατ’ αυτόν ανήκαν στην ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, ναφέροντας ακόμη πως κλιμάκωσε τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας.

Τόνισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να «επιτρέψει στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς να επιχειρεί από το έδαφος του Λιβάνου», διαμηνύοντας πως «καθιστά υπεύθυνο το κράτος του Λιβάνου» για κάθε επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας «από το έδαφός του».

Την προηγουμένη, εκτοξεύθηκαν πάνω από τριάντα ρουκέτες εναντίον του εδάφους του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως είναι σίγουρες πως οι ρουκέτες ήταν «παλαιστινιακές» και εκτοξεύθηκαν είτε από μέλη της Χαμάς, είτε από μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την εκτόξευση μεγάλου αριθμού πυραύλων κατά του Ισραήλ. Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας, η οποία δυστυχώς έχει προκαλέσει την απώλεια ανθρώπινων ζωών για την οποία εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη. Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο των θρησκευτικών εορτών, υπογραμμίζουμε εκ νέου τη θέση της Ελλάδας για ανάγκη σεβασμού και διαφύλαξης του status quo των Ιερών Προσκυνημάτων των Ιεροσολύμων».

