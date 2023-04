Κόσμος

Κακοκαιρία: Φονική παγοθύελλα στον Καναδά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και καταστροφές από την παγοθύελλα που έπληξε τον Καναδά. «Μαύρο» Πάσχα θα κάνουν οι Καναδοί.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της παγοθύελλας που έπληξε τον ανατολικό Καναδά, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ενώ ο παγετός προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης των δύο πιο πυκνοκατοικημένων επαρχιών της χώρας.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στο Κεμπέκ όταν καταπλακώθηκε από δέντρο, ενώ άλλος ένας σκοτώθηκε από πτώση κλαδιού στο ανατολικό Οντάριο, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο κάτοικοι στο Κεμπέκ και άλλοι 110.000 στο Οντάριο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Poweroutage.com. Το άθροισμα αυτό ανερχόταν σε 1,3 εκατ. κατοίκους χθες Πέμπτη.

Οι δύο επαρχίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσμού του Καναδά (περίπου 39 εκατ. κάτοικοι).

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας στις δύο επαρχίες καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αλλά οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν για μέρες, κάτι που σημαίνει ότι πολλοί Καναδοί μπορεί να περάσουν το Σαββατοκύριακο του Πάσχα στο σκοτάδι.

Η Hydro-Quebec ήλπιζε να αποκαταστήσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής την ηλεκτροδότηση στο 70% των πελατών της που έμειναν χωρίς ρεύμα.

«Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή… οι διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρεάζουν τόσους πολλούς ανθρώπους, τα δέντρα που πέφτουν και προκαλούν ζημιές σε κτήρια και αυτοκίνητα… Είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο του Πάσχα για πολλές οικογένειες», είπε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό σε δημοσιογράφους, υποσχόμενος ομοσπονδιακή βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Ο “σερ” του ελληνικού τραγουδιού

“Βράζει” η Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε Γάζα και Λίβανο (εικόνες)