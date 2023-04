Life

Sex Pistols: Πέθανε η γυναίκα του Τζόνι Λίντον

Είχε αφιερώσει τη ζωή του σε εκείνη. Οι συγκινητικές δηλώσεις του θρυλικού τραγουδιστή.

Πέθανε η Νόρα Φόρστερ, η σύζυγος του τραγουδιστή των Sex Pistols, Τζόνι Λίντον (Τζόνι Ρότεν).

Η 80χρονη ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της κι έφυγε από τη ζωή, πέντε χρόνια αφού διαγνώστηκε με Αλτσάιμερ. Ο Βρετανός θρυλικός τραγουδιστής της πανκ ήταν παντρεμένος με τη Γερμανίδα επί 44 χρόνια.

Είχε μιλήσει πολύ για τη σχέση τους και την ασθένειά της τα τελευταία χρόνια, μέχρι που πρόσφατα είχε γράψει τραγούδι για εκείνη και προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στην Eurovision με αυτό.

Την είχε γνωρίσει σε μπουτίκ της Βίβιαν Γουέστγουντ στο Λονδίνο, το 1975, λίγο πριν εκείνος γίνει παγκοσμίως γνωστός.

Ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερη από αυτόν και προερχόταν από πλούσια οικογένεια εκδοτών, αλλά δούλευε ως μουσική παραγωγός στη Γερμανία και στη συνέχεια στο Λονδίνο.

Η κόρη της, από τον πρώτο γάμο της, πέθανε από καρκίνο του στήθους σε ηλικία 48 ετών, το 2010 και οι δυο τους έγιναν νόμιμοι κηδεμόνες των τριών παιδιών της.

Εκείνος πίστευε ότι, τότε εμφάνισε τα πρώτα σημάδια Αλτσάχαϊμέρ. «Είχε πλημμυριστεί με έναν απίστευτο πόνο της μητέρας που χάνει το παιδί της», είχε δηλώσει το 2021.

Η Φόρστερ διαγνώστηκε το 2018 και ο Λίντον αφιερώθηκε αποκλειστικά στη φροντίδα της.

Στο τέλος δυσκολευόταν να αναγνωρίσει τον σύζυγό της. Αφού ο Λίντον εμφανίστηκε σε εκπομπή που λέγεται «Ο τραγουδιστής με τη μάσκα» το 2021, για να δει αν θα τον καταλάβει.

«Εκείνη μου είπε: Τζόνι είσαι εσύ! Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες στη ζωή μου: πόσο επιβραβευτικό ήταν που την άκουσα να μιλάει έτσι, που δεν την άφησα να ‘σβήσει’», είχε δηλώσει τότε ο Λίντον στον Guardian.

Τότε ήταν που έγραψε το «προσωπικό, αλλά παγκόσμιο τραγούδι αγάπης», για τις διακοπές που είχαν πάει στη Χαβάη, γιατί ήταν από τις αναμνήσεις που «ζούσαν» στο μυαλό της.

«Θυμήσου με, σε θυμάμαι» έλεγαν οι στίχοι. Ήταν το τραγούδι με το οποίο ήθελε να συμμετάσχει στην Eurovision και το είχε αφιερώσει «σε όλους όσους πέρναγαν δύσκολες στιγμές με τον άνθρωπο για τον οποίον νοιάζονται περισσότερο», όπως είχε πει τότε. «Είναι επίσης ένα μήνυμα ότι υπάρχει ελπίδα η απόλυτη αγάπη μπορεί να τα γιατρέψει όλα».

«Είναι καταστροφικό να βλέπεις κάποιον που αγαπάς να εξαφανίζεται σιγά σιγά» είχε πει ο Λίντον, τονίζοντας ότι, στη ζωή τους «άξιζε η κάθε στιγμή», αλλά και ότι, «η ευτυχία δεν έρχεται χωρίς πόνο».

Πηγή: BBC

