Κακοποίηση ηλικιωμένου ζευγαριού από τον γιο τους

Αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα για το βίντεο άγριας κακοποίησης ηλικωμένου ζευγαριού από τον γιο τους.

Την άμεση διερεύνηση του περιστατικού άγριας κακοποίησης ηλικιωμένου ζευγαριού που καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε διέταξε, με αυτεπάγγελτη παρέμβασή του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού όπου καταγράφεται άγρια κακοποίηση του 80χρονου ζευγαριού από τον γιο τους, στην Πεντέλη, ο οποίος εμφανίζεται να απαιτεί να το δώσουν χρήματα, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την έρευνα θα διενεργήσει η εισαγγελέας Μαρία Καραμανώλη με επίκεντρο την αναζήτηση αδικημάτων που αφορούν τον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του αποτρόπαιου υλικού πήγαν χθες στην Εισαγγελία συγγενικά πρόσωπα του ζευγαριού, τα οποία φέρονται να επιβεβαίωσαν προφορικά ότι είναι πραγματικό το περιστατικό που καταγράφεται στο βίντεο και ότι φαίνεται να έχει έχει διαπραχθεί τον Ιούνιο του 2022. Έτσι, για την Εισαγγελία δεν υπάρχει δυνατότητα εντολής σύλληψης του δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Επίσης, οι συγγενείς φαίνεται να είπαν πως ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν και πως για κάποια από αυτά έχουν γίνει καταγγελίες στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Για την επιβεβαίωση αυτού του σκέλους της καταγγελίας, η εισαγγελέας θα αναζητήσει καταγγελίες και εφόσον υπάρχουν θα τις συσχετίσει με τη δικογραφία που θα σχηματίσει για την υπόθεση.

