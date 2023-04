Οικονομία

Πάσχα - ΣΔΟΕ: “Μπλόκο” σε αυγά από την Βουλγαρία που θα τα “βάφτιζαν” ελληνικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκαν πάνω από 300.000 αυγά χωρίς σήμανση. Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.



Υπόθεση παράνομης εισαγωγής και ελληνοποίησης αυγών εντόπισε το ΣΔΟΕ κατά τους ελέγχους που διεξάγει στις επιχειρήσεις, ενόψει Πάσχα, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:

"Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια διασφάλισης και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και πάταξης του αθέμιτου ανταγωνισμού σημειώθηκε από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο ελέγχων της Ομάδας Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 63/91067/28.03.2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), με αντικείμενο την αποτροπή «ελληνοποιήσεων» εισαγόμενων αμνοεριφίων και αβγών, κατά την περίοδο του Πάσχα.

Κατόπιν ελέγχων που διενήργησε κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. σε φορτηγά οχήματα στο οδικό δίκτυο της χώρας, χθες 6/4/2023, εντοπίστηκε φορτηγό όχημα με φορτίο 302.400 αβγών, τα οποία επρόκειτο να διατεθούν προς κατανάλωση στην ελληνική αγορά, εν όψει του Πάσχα, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν έφερε την απαραίτητη σήμανση. Κατόπιν άμεσου συντονισμού που επετεύχθη μέσω της προαναφερόμενης Ομάδας Εργασίας του ΥΠ.Α.Α.Τ., των συναρμόδιων Υπηρεσιών (Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠ.Α.Α.Τ, Σ.Δ.Ο.Ε., ΕΛ.ΑΣ.) διενεργήθηκε δέσμευση του φορτίου από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομού Βοιωτίας και εν συνεχεία, το φορτίο μεταφέρθηκε σε φυλασσόμενο χώρο, προκειμένου να διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος και διερεύνηση ιχνηλασιμότητας του φορτίου που έφερε ελλιπή σήμανση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η δεσμευθείσα ποσότητα των αβγών είχε προέλευση τη Βουλγαρία και η διοχέτευσή τους στην Ελληνική αγορά θα λάμβανε χώρα σε επιχειρήσεις στη Γλυφάδα-Αττική, στην Κω και στο Ρέθυμνο.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει σε αμείωτους ρυθμούς τη μάχη κατά των παραβάσεων κανόνων εμπορίας και διακίνησης, βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με κάθε αρμόδιο Φορέα, Ομάδες Εργασίας και λοιπές διωκτικές αρχές για τη μείωση του κινδύνου που ενέχουν τα προϊόντα παράνομης διακίνησης για τη δημόσια υγεία και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών".

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η συγκλονιστική φωτογραφία από την θεραπεία της

Ο ψευτογιατρός αναγνωρίστηκε και από άλλα θύματα

Κύπελλο Ελλάδας: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός