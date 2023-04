Αθλητικά

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ: Οριστική διακοπή λόγω επεισοδίων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ένταση στις εξέδρες ξεκίνησε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δυο ομάδων.

Διεκόπη οριστικά η αναμέτρηση της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ, για τη 18η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2, λόγω επεισοδίων. Η ένταση ξεκίνησε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και κορυφώθηκε λίγο μετά την επανέναρξη του αγώνα, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια και η παρέμβαση της Αστυνομίας δεν στάθηκε ικανή να εξομαλύνει την κατάσταση.

Ο διαιτητής Τσιάρας αποχώρησε για τα αποδυτήρια, όπως και οι ποδοσφαιριστές, και ζήτησε την εκκένωση του γηπέδου, προκειμένου να δώσει συνέχεια στο θεσσαλικό ντέρμπι.

Μετά από διακοπή περίπου μίας ώρας, οι παίκτες βγήκαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση, όμως ο διαιτητής, βλέποντας ότι το στάδιο δεν είχε αδειάσει, αποφάσισε την οριστική διακοπή του αγώνα, για την τύχη του οποίου θα αποφανθούν τα αρμόδια όργανα.

Για την ιστορία, στο σημείο της διακοπής (49ο λεπτό), η ΑΕΛ προηγείτο με 2-1.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η συγκλονιστική φωτογραφία από την θεραπεία της

Μαγνησία: Στο νοσοκομείο ζευγάρι μετά από ατύχημα την ώρα του σεξ

Κύπελλο Ελλάδας: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός