Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μάριος Αθανασίου υποψήφιος βουλευτής

Και επίσημα υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο ηθοποιός. Η συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα και η ανάρτηση στα social media. Υποψήφια και η Μυρτώ Κοροβέση.



Ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές της 21ης Μαΐου.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε μέσα από τα social media o Αλέξης Τσίπρας. «Ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου μαζί μας», ήταν το σχόλιό του.

Ο κ. Αθανασίου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1974 στην Αθήνα όπου και μεγάλωσε. Το 1995, σε ηλικία 21 ετών, αποφάσισε να γίνει ηθοποιός ξεκινώντας τις σπουδές του στη Δραματική Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη από όπου αποφοίτησε το 1998.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με τον συνδυασμό της Ρένας Δούρου «Δύναμη Ζωής».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας καλωσόρισε στον ΣΥΡΙΖΑ και την Μυρτώ Κοροβέση η οποία είναι η νεότερη υποψήφια του κόμματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η κ. Κοροβέση, δικηγόρος στο επάγγελμα και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές και γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στον Διόνυσο, θα είναι υποψήφια βουλευτής στην ανατολική Αττική.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε ανακοινώσει και τις υποψηφιότητες του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Γρηγόρη Γεροτζιάφα και της ιδρύτριας της Unique Minds Διάνας Βουτυράκου.





