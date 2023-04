Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: “Μορατόριουμ” στο Αιγαίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «είναι σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτές οι πύλες του διαλόγου» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.



«Είναι σημαντικό να συνεχιστεί το θετικό και εποικοδομητικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τους σεισμούς. Οι εργασίες και οι συνομιλίες μας για αυτό το θέμα συνεχίζονται», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, σήμερα, λίγα 24ωρα από τη συνάντηση που είχε με τον Ελληνα ομόλογό του, Νίκο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο ταξίδεψαν μαζί στις σεισμόπληκτες περιοχές.

«Το προσεχές διάστημα αναμένουμε θετικές εξελίξεις σε ορισμένα θέματα», συνέχισε ο κ. Ακάρ, υποστηρίζοντας συγκεκριμένα ότι θα παραταθεί χρονικά, μεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου, το μορατόριουμ που προβλέπει την αποφυγή ασκήσεων στα διεθνή ύδατα και στον εναέριο χώρο του Αιγαίου.

«Είναι σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτές οι πύλες του διαλόγου. Η ευχή μας είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος πραγματικά να γίνουν πλέον θάλασσες φιλίας με τη δημιουργία ενός μόνιμου περιβάλλοντος συνεργασίας», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Αμυνας, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι δύο χώρες «πρέπει να λύσουν κάποια υπαρκτά προβλήματα».

«Ελπίζουμε ότι αυτά τα προβλήματα, η Ελλάδα και η Τουρκία, ως δύο πολιτισμένες χώρες, μπορούν να τα λύσουν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας, του Διεθνούς Δικαίου, με ειρηνικό τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας, με διάλογο και με αλληλοσεβασμό», σημείωσε ο Τούρκος ΥΕΘΑ.

Πηγή: kathimerini.gr

