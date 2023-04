Κοινωνία

Ταύρος: Αγωνία για τον ανήλικο που παρασύρθηκε από τον Προαστιακό

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται το παιδί που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού. Η κατάστασή του.

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται το αγόρι 16,5 ετών, το οποίο χτυπήθηκε από συρμό του Προαστιακού, το βράδυ της Παρασκευής, στον Ταύρο.

Το ατύχημα συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, στο ύψος της Μηθύμνης.

Το παιδί φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές του τρένου από αφύλαχτη διάβαση, ενώ ένα δεύτερο σενάριο είναι αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.

Το αγόρι ανασύρθηκε από τις ράγες με τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο», όπου και παραμένει διασωληνωμένο.

Προανάκριση διεξάγει η αστυνομία για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

