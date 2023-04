Οικονομία

Pricefox - ΑΕΠ: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της ΕΕ

Η έρευνα του Pricefox για τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με την χώρα μας και αναφορικά με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφηκε στην Ευρώπη το 2022.

Ανακάμπτει σιγά σιγά η οικονομία ύστερα από την ύφεση του 2020 και η Ευρώπη καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά μεγαλύτερους σε σύγκριση με τα προ-κοβιντ έτη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η Ιρλανδία κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση, με ρυθμό ανάπτυξης 12.0%, ενώ η Εσθονία ήταν η μόνο χώρα που παρουσίασε μείωση του ΑΕΠ κατά -1.3%. Η Ελλάδα είχε έναν ρυθμό ανάπτυξης 5.9%, τοποθετώντας τη χώρα μεταξύ των κορυφαίων χωρών που εμφανίζουν θετική ανάπτυξη. Η μέση ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ανήλθε στο 3.5%.

Από την άλλη πλευρά, ο Λουξεμβούργο (1,5%), η Σλοβακία (1,7%), η Γερμανία (1,8%) και η Λιθουανία (1,9%) κατέγραψαν το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, κάτω του 2%. Αυτες οι χώρες όμως εμφάνισαν και σχετικά μικρότερη ύφεση το 2020.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό εισαγωγών είναι το Λουξεμβούργο με 209.4% και ακολουθούν η Μάλτα με 168% και η Ιρλανδία με 137%.

Στο άλλο άκρο της λίστας, οι χώρες με το μικρότερο ποσοστό εισαγωγών είναι η Γαλλία με 34%, η Ιταλία με 37,1% και το Κόσοβο με 38,5%.

Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στη λίστα με ποσοστό εισαγωγών 48.7%. Η μέση τιμή των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι 55.9%.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, παρατηρούμε την ίδια παρουσία χωρών στην κορυφή της λίστας, με τις πέντε κορυφαίες χώρες να διατηρούν τη πρωτιά τους.

Η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό εξαγωγών είναι το Λουξεμβούργο με 175.1%, ακολουθούμενη από τη Μάλτα με ποσοστό 156,6% και τη Σλοβακία με 105,7%

Από την άλλη πλευρά, η Νορβηγία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό με 27.3%. Χαμηλά ποσοστά καταγράφουν και η Γαλλία με την Ιταλία με ποσοστά εισαγωγών 38,1% και 38,7% αντίστοιχα.

Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση της λίστας με ποσοστό εξαγωγών 58.2%. Η μέση τιμή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι 54.3%.

Το τέταρτο σετ δεδομένων παρουσιάζει τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για την Ελλάδα ανά έτος από το 2011 μέχρι το 2022. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε προκλήσεις και ύφεση, καθώς το 2011 και το 2012 είχε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ (-10.1% και -7.1% αντίστοιχα). Η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται από το 2013 με μικρότερο αρνητικό ρυθμό (-2.5%) και συνεχίζει να βελτιώνεται έως το 2019, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης φτάνει το 1.9%.

Ωστόσο, το 2020, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η οικονομία υποχώρησε και παρουσίασε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-9%). Το 2021 και το 2022, η Ελλάδα παρουσιάζει ανάκαμψη, με ρυθμούς ανάπτυξης 8.4% και 5.9% αντίστοιχα.

Συνολικά, η οικονομία στην Ευρώπη δείχνει ισχυρές ενδείξεις ανάκαμψης και τα ποσοστά εισαγωγών και εξαγωγών παραμένουν σχετικά σταθερά τα τελευταία έτη.

