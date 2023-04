Κοινωνία

“6ος Αγώνας Πεδίου Άρεως”: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Ποιες ώρες θα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του αγώνα δρόμου.

Λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «6ος Αγώνας Πεδίου Άρεως «Στις γειτονιές της Αθήνας», την Κυριακή 9-4-2023 και κατά τις ώρες 08.00΄ έως 11.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μαυρομματαίων, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ευελπίδων, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μουστοξύδη, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βαλτινών, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μπούσγου, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Πατησίων, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πριγκηποννήσων, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγλαοφώντος, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μεγαλουπόλεως , καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλ. Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μομφεράτου, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μπουκουβάλα, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λομβαρδού, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βαρβάκη, καθ’ όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

