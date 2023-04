Κοινωνία

Εθνική Οδός: Οδηγός φορτηγού πήδηξε την περίφραξη για να γλιτώσει την σύλληψη (εικόνες)

Το παράνομο φορτίο, ο τυχαίο έλεγχος, η “καταδίωξη” και το “λαβράκι” που μετέφερε ο οδηγός, ο οποίος το έβαλε στα πόδια.

Στο πλαίσιο διενέργειας κοινών ελέγχων του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και κλιμακίου Υπουργείου Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή που πραγματοποιήθηκαν στα διόδια Αφιδνών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, εντοπίστηκε φορτηγό που μετέφερε λαθραία καπνικά προϊόντα.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κάλεσαν σε έλεγχο τον οδηγό του ανωτέρω φορτηγού, ωστόσο αυτός δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι το περιπολικό της Τροχαίας τον ακολουθεί, ακινητοποίησε σε κοντινή απόσταση το φορτηγό και διέφυγε πεζός, υπερπηδώντας τη συρμάτινη περίφραξη της Εθνικής Οδού.

Το φορτηγό μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού που επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο μεταφορικό φορτηγό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 181.000 καπνικά προϊόντα διαφόρων μαρκών, τα οποία όπως διαπιστώθηκε δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία φόρου κατανάλωσης που πιστοποιεί την τήρηση της νόμιμης εμπορίας τους και της είσπραξης των φόρων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το φορτηγό κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς προϊόντων εγκλήματος.

