Εκλογές 2023 - ΜέΡΑ25: οι πρώτοι υποψήφιοι (λίστα)

Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του, στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ανακοίνωσε το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, «Τα ψηφοδέλτια του ΜέΡΑ25, ένα μεγάλο μέρος των οποίων δημοσιεύεται σήμερα, απαρτίζονται από ανθρώπους που έχουν ενωθεί κάτω από την κοινή πεποίθηση ότι μόνο με την Πρώτη Φορά Ρήξη , Όλα μπορούν να είναι αλλιώς. Είμαστε μαζί στους αγώνες έξω από τη Βουλή, θα ενδυναμώσουμε και την παρουσία μας μέσα στη Βουλή. Θα τους χαλάσουμε την αριθμητική της μνημονιακής συναίνεσης».

Η ανακοίνωση των πρώτων υποψηφίων έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Εκλογικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25 - Συμμαχία για τη Ρήξη.

Στο πάνελ μαζί με τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, βρέθηκαν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «οι πρωτοπόροι του εγχειρήματος ΜέΡΑ25 - Συμμαχία για τη Ρήξη:

η Ηρώ Διώτη υποψήφια στη Λάρισα,

ο Χρήστος Λάσκος, ανένταχτος αριστερός,

η Λίτσα Αλεξάκη υποψήφια στην Κέρκυρα,

ο Δημήτρης Ζερβουδάκης υποψήφιος στη Β’ Θεσσαλονίκης,

η Μαριάννα Τσίχλη υποψήφια στην Α’ Αθήνας,

ο Δημήτρης Στρατούλης υποψήφιος στην Β3 της Αθήνας και

η Σοφία Σακοράφα επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας».

Μετά το πέρας των διαδικασιών της συνεδρίασης, ο Γιάνη Βαρουφάκης δήλωσε: «Με τη σύσταση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη και ενός πολύ μεγάλου μέρους των ψηφοδελτίων της παράταξής μας στην Επικράτεια, ξεκινάμε την προεκλογική διαδικασία, και επισήμως. Για μάς οι εκλογές είναι μια αφορμή, δεν είναι ο αυτοσκοπός, είναι μία μεγάλη ευκαιρία, το νιώσαμε και σήμερα εδώ στη συνέλευση που είχαμε, μέσα από τη δυναμική, την αισιοδοξία και την ελπίδα που έχει ξαναγεννηθεί. Νιώσαμε ότι αυτό αποτελεί την απαρχή μιας νέας μεγάλης Αριστεράς, μιας νέας μεγάλης αγωνιστικής, ανυπότακτης, ανένδοτης ανυπάκουης, δημιουργικής Αριστεράς που ξεκινάει για πρώτη φορά μετά το 2015 εδώ, όχι μόνο για να πει εκείνο το ΟΧΙ που δεν ειπώθηκε ποτέ εκ μέρους του πολιτικού κατεστημένου σε όλα αυτά τα οποία καταστρέφουν τη χώρα μας, αλλά και ένα μεγάλο ΝΑΙ στις μεγάλες τομές, στη μεγάλη προοδευτική ανασυγκρότηση αυτής της χώρας».

Η λίστα με τα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών του ΜέΡΑ25 - Συμμαχία για τη Ρήξη:

