Μεσανατολικό: Νεκρός Παλαιστίνιος και ανταλλαγή πυρών Ισραήλ – Συρίας

Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το νέο θύμα της έντασης να είναι Παλαιστίνιος.

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πραγματικά πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο 'Αχεντ Σαλίμ, 20 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρες της (ισραηλινής) "κατοχής" στο στήθος και στην κοιλιά, στην περιοχή Αζούν, κοντά στην πόλη Καλκίγια, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ στρατιωτών και ομάδας Παλαιστινίων, σύμφωνα με τη σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου, στην οποία δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει επί τους παρόντος σε αίτημα να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώνεται έπειτα από αρκετές ημέρες βίας στη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ της Παρασκευής, επίθεση με αυτοκίνητο στο Τελ Αβίβ στοίχισε τη ζωή σε έναν Ιταλό και προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Νωρίτερα την Παρασκευή, δύο Ισραηλινοβρετανές αδελφές σκοτώθηκαν σε άλλη παλαιστινιακή επίθεση, στη Δυτική Όχθη, κατεχόμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος από το 1967.

Το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει προηγουμένως πλήγματα στοχεύοντας υποδομές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και στο νότιο Λίβανο, σε αντίποινα για την εκτόξευση δεκάδων ρουκετών εναντίον του εδάφους του.

Η νέα έξαρση βίας σημειώνεται μετά τη βίαιη εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στο τέμενος Αλ-'Ακσα στην Ιερουσαλήμ την Τετάρτη, εν μέσω του Ραμαζανιού, η οποία προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και καταδίκη.

Από τις αρχές Ιανουαρίου, η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 92 Παλαιστίνιους, 18 Ισραηλινούς, μία Ουκρανή και έναν Ιταλό, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν, από την παλαιστινιακή πλευρά, μαχητές και άμαχους, ανάμεσά τους ανήλικοι, και από την ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχους, ανάμεσά τους ανήλικοι, και τρία μέλη της αραβικής μειονότητας.

Ανταλλαγή πυρών Ισραήλ - Συρίας

Αναφορές για εκρήξεις στα περίχωρα της πρωτεύουσας Δαμασκού, μετέδωσαν τα ξημερώματα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Νωρίτερα, το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε εδάφη της Συρίας σε αντίποινα για τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν προς το νότιο τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν (σ.σ. το οποίο έχει προσαρτήσει το Ισραήλ). «Το πυροβολικό έπληξε την περιοχή της Συρίας από την οποία εκτοξεύτηκαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε η λακωνική ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Εκτοξεύτηκαν συνολικά έξι ρουκέτες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, με αποτέλεσμα να ηχήσουν προειδοποιητικές σειρήνες σε διάφορες τοποθεσίες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen μεταδίδει πως οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς (σ.σ. ο ένοπλος βραχίονας της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ) ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών προς τα υψίπεδα του Γκολάν.

