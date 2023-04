Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νίκος Παππάς και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την υποψηφιότητα του Νίκου Παππά για τον Δήμο Αθηναίων, καθώς και τους υποψήφιους για άλλες μεγάλες πόλεις.

Ο καλαθοσφαιριστής Νίκος Παππάς θα είναι ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον Δήμο της Αθήνας, ανακοίνωσε σήμερα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας:

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αναφορά στο πλαίσιο συνεργασιών για τις εκογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Σε πολλούς δήμους υπάρχουν ήδη διεργασίες για την ανάδειξη των κατάλληλων συνδυασμών. Τις παρακολουθούμε και τις ενθαρρύνουμε. Στόχος μας η ανάδειξη ψηφοδελτίων νίκης και πλατιάς προοδευτικής συνεργασίας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη σε κάθε περίπτωση τα τοπικά χαρακτηριστικά».

Ακολούθως ανακοίνωσε υποψηφιότητες για μεγάλους Δήμους: «Ο μεγάλος περίπατος της ταλαιπωρίας και της οικογενειοκρατίας κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Η επιθυμία του γνωστού διεθνούς καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, παλιότερα και της ΑΕΚ, του Νίκου Παππά να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Στο Δήμο του Πειραιά, έχουμε τη χαρά να στηρίξουμε έναν δοκιμασμένο αγωνιστή της αριστεράς αλλά και της αυτοδιοίκησης, καθώς ήταν αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και νήσων για πέντε χρόνια, τον Γιώργο το Γαβρίλη. Στο Δήμο της Πάτρας, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βασίλη Αϊβαλή, σε ένα ευρύ ψηφοδέλτιο συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων. Στο Δήμο Περιστερίου, έναν -εκ του αποτελέσματος- από τους πιο πετυχημένους αυτοδιοικητικούς, τον σημερινό δήμαρχο τον Ανδρέα Παχατουρίδη. Στη Λάρισα, έναν εξίσου πετυχημένο δήμαρχο, τον Απόστολο Καλογιάννη. Στο Αγρίνιο, τον έγκριτο και μάχιμο δικηγόρο, τον Δημήτρη Τραπεζιώτη».

