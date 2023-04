Πολιτική

Συνάντηση Ανδρουλάκη - Θεόφιλου στα Ιεροσόλυμα (εικόνες)

Επίσκεψη στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων περιελάμβανε το πρόγραμμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος το πρωί παρέστη στην λιτανεία γύρω από τον Πανάγιο Τάφο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνάντησε ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ’ στα Ιεροσόλυμα.

Στη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις σε θερμό κλίμα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε: «Μακαριώτατε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας, σήμερα να εορτάζουμε την Κυριακή των Βαΐων μαζί σας. Είμαι εδώ γιατί έχω και έχουμε χρέος να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας για να υπάρχει ισχυρή παρουσία της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στους Αγίους Τόπους.

Και, με την ευκαιρία της παρουσίας μου εδώ, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους απανταχού Χριστιανούς, με την ελπίδα το Αναστάσιμο Φως φέτος να φέρει ειρήνη, ευημερία, απέναντι στον φανατισμό, τη μισαλλοδοξία και την κοινωνική αδικία».

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ από την πλευρά του ανέφερε: «Και εμείς εκ μέρους μας και εκ μέρους της Αγιοταφικής Αδελφότητας, θέλουμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύετε τόσο προσωπικά όσο και ως κόμμα σχετικά με την υποστήριξη των Χριστιανών όχι μόνο εδώ στην Αγία Γη και τη Μέση Ανατολή, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό σας τιμά ιδιαιτέρως εσάς προσωπικά, διότι, σήμερα, η Εκκλησία διαδραματίζει έναν ρόλο πολύ σπουδαίο.

Η, δε, χριστιανική παρουσία είναι απαραίτητη για όλον τον κόσμο, διότι οι Χριστιανοί εμφορούμεθα από τις αρχές και τις αξίες του Ευαγγελίου που αφορούν στο ανθρώπινο πρόσωπο και για εμάς κάθε άνθρωπος θεωρείται εικόνα του Θεού. Και ως εικόνα του Θεού πρέπει να απολαμβάνει απολύτου σεβασμού και ελευθερίας.

Και χαίρομαι ειλικρινά ιδιαιτέρως κύριε Πρόεδρε, διότι εμφορείσθε από αυτές τις αρχές του Ελληνισμού και της Ελληνορθοδοξίας. Και πάλι καλώς ήρθατε, Καλό Πάσχα και καλή επιτυχία στην αποστολή σας».

Ο κ. Ανδρουλάκης δώρισε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ένα λεύκωμα χαρτών της Ελλάδας της περιόδου 1400-1842.

Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης παρέστη στη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως και στη λιτανεία γύρω από τον Πανάγιο Τάφο.

